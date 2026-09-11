Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02) - фото 1
Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
  • Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569109
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02)

Оперативная память Silicon Power – качественная оснастка от проверенного производителя. Она изготовлена с применением лучшего сырья, используется передовое оборудование, соблюдаются стандарты. Надежность модуля не вызывает сомнений. Тактовая частота – 2666 МГц. Это отличный параметр, можно добиться высокого быстродействия компьютера. Дополнительно процессор получает быструю ОЗУ, благодаря чему раскрывается его потенциал.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Оперативная память
Описание
Оперативная память Silicon Power – качественная оснастка от проверенного производителя. Она изготовлена с применением лучшего сырья, используется передовое оборудование, соблюдаются стандарты. Надежность модуля не вызывает сомнений. Тактовая частота – 2666 МГц. Это отличный параметр, можно добиться высокого быстродействия компьютера. Дополнительно процессор получает быструю ОЗУ, благодаря чему раскрывается его потенциал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Silicon Power 16Gb 2666MHz (SP016GBLFU266B02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...