Описание товара Память оперативная Digma 16GB DGMAD43200016D

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет отличным выбором для бюджетной сборки ПК начального уровня или для апгрейда старого офисного или домашнего компьютера. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с большим количеством вкладок, использования офисных приложений и просмотра медиаконтента в высоком разрешении. Объема 16 ГБ с запасом хватит для комфортной работы в этих сценариях, а для современных требовательных игр, профессионального монтажа видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с большей частотой или объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR4, которое уже несколько лет является основным стандартом для большинства настольных ПК и ноутбуков. Это означает современную энергоэффективность и высокую пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный для базового сегмента объём в 16 ГБ, что является хорошим стартом для современной системы. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, напрямую влияя на общую отзывчивость системы и скорость загрузки приложений. В реальных условиях такая частота позволит комфортно играть в большинство современных проектов на средних настройках и без проблем работать в многозадачном режиме, например, держа открытым браузер, мессенджеры и графический редактор одновременно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг CL22 указывает на достаточно высокую латентность, что является компромиссом для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц при минимальной стоимости. Рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает низкое энергопотребление. Модуль, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона XMP или EXPO, что означает, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля или настройка в BIOS материнской платы, поддерживающей такие частоты.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Это процессоры Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений для сокетов LGA1200 и LGA1700, а также процессоры AMD Ryzen серий 3000, 4000, 5000 и 7000 для сокетов AM4 и AM5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4, так как модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Заявленная частота 3200 МГц поддерживается большинством современных чипсетов, но для её стабильной работы на старых платформах может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по названию, выполнена в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти, работающей на стандартных частотах и напряжении, где дополнительный теплоотвод не является критически необходимым для стабильности. Отсутствие радиатора делает планку компактной, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка и декоративные элементы здесь также отсутствуют, что соответствует её бюджетному и практичному позиционированию.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти и общую производительность системы, особенно в играх и профессиональных приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Расширяя объём в будущем, старайтесь использовать модули с максимально схожими характеристиками по частоте и таймингам для избежания потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой, — модуль DDR4 не встанет в слот DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для полной реализации потенциала двухканального режима нужна пара планок. Поскольку это, вероятно, модуль без предустановленного профиля XMP/EXPO, для работы на частоте 3200 МГц на некоторых платах может потребоваться ручная настройка в UEFI BIOS. Этот модуль — оптимальный бюджетный выбор для базового апгрейда или сборки ПК для офиса и дома, но для игровых систем среднего и высокого уровня лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с более низкими таймингами и гарантированной поддержкой XMP для простой настройки.