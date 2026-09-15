Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz pc-21300 Black (R7S416G2606U2S)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz pc-21300 Black (R7S416G2606U2S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти ориентирован на пользователей, которые хотят стабильно и без лишних затрат улучшить отзывчивость системы. Он отлично подойдет для ежедневной многозадачной работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и для не слишком требовательных игр. Такой объем и частота представляют собой отличный баланс для базового игрового ПК или мощного домашнего компьютера, обеспечивая достаточный запас для большинства современных задач, хотя для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга может потребоваться больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 работает на пониженном напряжении по сравнению с DDR3, что повышает энергоэффективность, и предлагает более высокий потенциал по частотам. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ двухканальной оперативной памяти. Такой объем сегодня считается оптимальным минимумом для комфортной игры и работы. Частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для процессоров начального и среднего уровня, заметно улучшая плавность в играх и скорость загрузки приложений по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами AMD.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочие тайминги памяти, включая ключевую латентность CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц. Стандартное напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Для удобства пользователя модули поддерживают технологию AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), ранее известную как DOCP/EOCP, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы на платформе AMD, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Как следует из названия серии, данная память оптимизирована и протестирована для работы с платформами AMD на базе процессоров Ryzen и соответствующими материнскими платами. Она совместима с чипсетами A320, B450, B550, X470, X570 и более новыми, но перед покупкой всегда стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Для активации профиля EXPO и работы на полной частоте 2666 МГц может потребоваться актуальная версия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными черными радиаторами, которые не только придают сборке аккуратный и законченный вид, но и помогают эффективно рассеивать тепло при продолжительной нагрузке. Конструкция радиаторов является низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установкой крупногабаритных процессорных кулеров в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для лаконичных и сдержанных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в эффективном двухканальном режиме. Этот режим позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора, особенно актуально для архитектуры AMD Ryzen. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это поколение памяти: модуль DDR4 физически несовместим со слотами для DDR3 или DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Хотя комплект оптимизирован под AMD, он также будет работать на платформах Intel, но для активации частоты 2666 МГц вместо EXPO потребуется использовать профиль Intel XMP. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти возможна потеря стабильности или снижение скорости до наименьшего общего знаменателя, поэтому для расширения объема предпочтительнее приобретать идентичный комплект.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитОперативная память Indilinx DIMM 16GB DDR4-3200 (IND-ID4P32SP16X...
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz p...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200Mhz PSD416G3...
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200MHz (NTBSD4N32SP-16)
-
В наличииЦена 10 030 руб.2508 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-16)
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 16Gb 2666MHz (AS16GGB26CQYBGH/ES....
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитПамять оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 16GB (ES.16G...
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR4 2666 SO-DIMM (ES.16G2V.PRH)
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитОперативная память Kingspec DDR4 DIMM 16Gb, 3200Mhz (KS3200D4P13...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитОперативная память Kingston KF548S38IB-8 4800MHz
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти ориентирован на пользователей, которые хотят стабильно и без лишних затрат улучшить отзывчивость системы. Он отлично подойдет для ежедневной многозадачной работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и для не слишком требовательных игр. Такой объем и частота представляют собой отличный баланс для базового игрового ПК или мощного домашнего компьютера, обеспечивая достаточный запас для большинства современных задач, хотя для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга может потребоваться больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 работает на пониженном напряжении по сравнению с DDR3, что повышает энергоэффективность, и предлагает более высокий потенциал по частотам. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ двухканальной оперативной памяти. Такой объем сегодня считается оптимальным минимумом для комфортной игры и работы. Частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для процессоров начального и среднего уровня, заметно улучшая плавность в играх и скорость загрузки приложений по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами AMD.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочие тайминги памяти, включая ключевую латентность CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц. Стандартное напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Для удобства пользователя модули поддерживают технологию AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), ранее известную как DOCP/EOCP, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы на платформе AMD, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Как следует из названия серии, данная память оптимизирована и протестирована для работы с платформами AMD на базе процессоров Ryzen и соответствующими материнскими платами. Она совместима с чипсетами A320, B450, B550, X470, X570 и более новыми, но перед покупкой всегда стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Для активации профиля EXPO и работы на полной частоте 2666 МГц может потребоваться актуальная версия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными черными радиаторами, которые не только придают сборке аккуратный и законченный вид, но и помогают эффективно рассеивать тепло при продолжительной нагрузке. Конструкция радиаторов является низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установкой крупногабаритных процессорных кулеров в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для лаконичных и сдержанных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в эффективном двухканальном режиме. Этот режим позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора, особенно актуально для архитектуры AMD Ryzen. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это поколение памяти: модуль DDR4 физически несовместим со слотами для DDR3 или DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Хотя комплект оптимизирован под AMD, он также будет работать на платформах Intel, но для активации частоты 2666 МГц вместо EXPO потребуется использовать профиль Intel XMP. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти возможна потеря стабильности или снижение скорости до наименьшего общего знаменателя, поэтому для расширения объема предпочтительнее приобретать идентичный комплект.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz pc-21300 Black (R7S416G2606U2S)