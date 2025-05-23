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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G320081) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G320081)

24 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G320081)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367100
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G320081)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память — отличный выбор для пользователей, которым нужен надежный и быстрый апгрейд рабочей или домашней системы без излишеств. Она отлично справится с повседневной многозадачностью, будь то работа с большим количеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми или легким монтажом. Объём в 16 ГБ закрывает потребности большинства современных сценариев, предлагая приятный запас по сравнению с базовыми 8 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому проверьте поддержку именно этого поколения вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём 16 ГБ, что является оптимальным для комфортной работы и развлечений. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, делая систему более отзывчивой. В играх, особенно с современными процессорами AMD Ryzen, такая частота может дать заметный прирост к количеству кадров в секунду, а в рабочих приложениях ускорит обработку и переключение между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с таймингами CL22, что является стандартным для памяти такого класса на частоте 3200 МГц и обеспечивает баланс между скоростью и доступностью. Для выхода на заявленную скорость памяти поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы всего в пару кликов, избегая сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующих сокеты LGA 1200, 1700, AM4 и AM5. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживали как процессор (встроенный контроллер памяти), так и материнская плата. Рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является её ключевым преимуществом. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Внешний вид — лаконичный и строгий, без подсветки, что делает память идеальной для сборок, где важна функциональность, совместимость и ценовая доступность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы (обычно окрашенные в один цвет). Если вы планируете расширение, лучше сразу приобрести идентичную планку для гарантированной совместной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 16 ГБ в одном слоте. Эта память — разумный выбор для апгрейда или бюджетной сборки, где приоритетом являются надёжность, совместимость и достаточный объём, а не максимальная частота с экстремальными таймингами.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G320081)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
главное что работает, завелась на 3200 как доктор прописал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Завилась сразу. (на каналы не смотрите, материка глючит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, на своих 3200 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу на 3200,пацаны из компьютерного говорят патриот топчик,сами чипы хуникс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Память достояная, есть радиатор но, НЕ ПОКУПАЙТЕ, поищите другое, это память дубавая, у неё очень высокие тайминги для своей скорости.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги грех жаловаться, память завелась сразу на 3200
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Эдвард Р.

Достоинства:


Комментарий:
все завелось!! планки рабочие! покупкой доволен! все бобра!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Память как память Работает на 2666 вместо 3200, т к р5 1600 поддерживает максимум 2666
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Какашка Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ро ботает суперклассно мне оо чень нраится
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Влад Х.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе норм но в пк не устонавливал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наги К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответвует описанию. Все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,пришло во время и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
оперативна ваще кайф бомба лещ вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает, частотность как указана, объем тоже.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память с хорошими частотами за 2880р
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. не разгонял.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, беру такие уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, не знаю что добавить, работает и выполняет свою главную функцию можете брать
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
память пришла быстро, установил и пока полет нормальный, в биосе все сразу отоброзилось
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает как заявлено 3200мгц
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Valeriy K.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, недостатков не выявил...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная память крутого производителя, работает без нареканий. Гнать не стал, и так шустрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
qtonn skr

Достоинства:


Комментарий:
xmp нет,но и без него хорошо,хоть и завелась на 2933,но это из за того что у меня проц больше и не поддерживает,а так все норм



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память — отличный выбор для пользователей, которым нужен надежный и быстрый апгрейд рабочей или домашней системы без излишеств. Она отлично справится с повседневной многозадачностью, будь то работа с большим количеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми или легким монтажом. Объём в 16 ГБ закрывает потребности большинства современных сценариев, предлагая приятный запас по сравнению с базовыми 8 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому проверьте поддержку именно этого поколения вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём 16 ГБ, что является оптимальным для комфортной работы и развлечений. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, делая систему более отзывчивой. В играх, особенно с современными процессорами AMD Ryzen, такая частота может дать заметный прирост к количеству кадров в секунду, а в рабочих приложениях ускорит обработку и переключение между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с таймингами CL22, что является стандартным для памяти такого класса на частоте 3200 МГц и обеспечивает баланс между скоростью и доступностью. Для выхода на заявленную скорость памяти поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы всего в пару кликов, избегая сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующих сокеты LGA 1200, 1700, AM4 и AM5. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживали как процессор (встроенный контроллер памяти), так и материнская плата. Рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является её ключевым преимуществом. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Внешний вид — лаконичный и строгий, без подсветки, что делает память идеальной для сборок, где важна функциональность, совместимость и ценовая доступность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы (обычно окрашенные в один цвет). Если вы планируете расширение, лучше сразу приобрести идентичную планку для гарантированной совместной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 16 ГБ в одном слоте. Эта память — разумный выбор для апгрейда или бюджетной сборки, где приоритетом являются надёжность, совместимость и достаточный объём, а не максимальная частота с экстремальными таймингами.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
главное что работает, завелась на 3200 как доктор прописал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Завилась сразу. (на каналы не смотрите, материка глючит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, на своих 3200 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу на 3200,пацаны из компьютерного говорят патриот топчик,сами чипы хуникс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Память достояная, есть радиатор но, НЕ ПОКУПАЙТЕ, поищите другое, это память дубавая, у неё очень высокие тайминги для своей скорости.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги грех жаловаться, память завелась сразу на 3200
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Эдвард Р.

Достоинства:


Комментарий:
все завелось!! планки рабочие! покупкой доволен! все бобра!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Память как память Работает на 2666 вместо 3200, т к р5 1600 поддерживает максимум 2666
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Какашка Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ро ботает суперклассно мне оо чень нраится
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Влад Х.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе норм но в пк не устонавливал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наги К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответвует описанию. Все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,пришло во время и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
оперативна ваще кайф бомба лещ вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает, частотность как указана, объем тоже.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память с хорошими частотами за 2880р
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. не разгонял.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, беру такие уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, не знаю что добавить, работает и выполняет свою главную функцию можете брать
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
память пришла быстро, установил и пока полет нормальный, в биосе все сразу отоброзилось
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает как заявлено 3200мгц
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Valeriy K.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, недостатков не выявил...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная память крутого производителя, работает без нареканий. Гнать не стал, и так шустрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
qtonn skr

Достоинства:


Комментарий:
xmp нет,но и без него хорошо,хоть и завелась на 2933,но это из за того что у меня проц больше и не поддерживает,а так все норм


Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G320081) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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