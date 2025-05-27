Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4SFRA32A) (retail)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4SFRA32A) (retail)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для апгрейда существующего ПК или сборки недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. Объём в 16 ГБ с комфортом покрывает потребности в многозадачности с множеством вкладок браузера, работой в офисных пакетах и даже нетребовательными играми. Это сбалансированное решение для домашних и офисных компьютеров, где важна стабильность и достаточный запас производительности без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка стандарта DDR4, которая пришла на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту при сниженном рабочем напряжении. Данный форм-фактор — SO-DIMM, что означает совместимость исключительно с ноутбуками, компактными ПК (NUC) и материнскими платами Mini-ITX, оснащёнными соответствующими слотами. Для полноразмерных настольных систем требуется память в форм-факторе DIMM, и они несовместимы между собой.
Объём, частота и реальная производительность
Один модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает солидный запас оперативной памяти для большинства современных сценариев. Частота 3200 МГц является оптимальной для платформ, поддерживающих DDR4, и обеспечивает высокую пропускную способность. В сравнении с базовыми модулями на 2400 или 2666 МГц это даёт более плавную работу в приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, и может положительно сказаться на минимальном FPS в играх, особенно при использовании интегрированной графики.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, в частности задержка CL22, являются стандартными для модулей SO-DIMM с частотой 3200 МГц и обеспечивают сбалансированную производительность. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует стандарту JEDEC для DDR4 и способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критично для ноутбуков. Модуль не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, а работает на заявленной частоте по стандартному профилю JEDEC, что гарантирует максимальную совместимость и простую установку без дополнительных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Память предназначена для ноутбуков и компактных систем на платформах Intel (поколения с 8-го по 12-й и новее) и AMD (мобильные серии Ryzen), использующих память DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что оно поддерживает именно SO-DIMM DDR4 и максимальную частоту не ниже 3200 МГц. В некоторых системах память может работать на максимальной частоте, поддерживаемой процессором, что может быть ниже заявленных 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в низкопрофильном дизайне без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбучных планок. Отсутствие массивного теплорассеивателя минимизирует риск конфликтов с элементами конструкции в тесном корпусе ноутбука и не препятствует установке. Внешний вид строгий и функциональный, подсветка не предусмотрена, что полностью соответствует назначению памяти для апгрейда мобильных и компактных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить в систему два идентичных модуля. При апгрейде ноутбука рекомендуется проверять, сколько слотов памяти доступно, и по возможности устанавливать парные планки одинакового объёма и частоты для достижения максимальной отзывчивости системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, разрешённой контроллером. Для достижения двухканального режима потребуется приобрести второй такой же модуль. Этот вариант оптимален для владельцев ноутбуков, которым нужно увеличить объём ОЗУ до 16 ГБ или заменить старую планку, а для сборки нового настольного ПК необходима память в форм-факторе DIMM.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для апгрейда существующего ПК или сборки недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. Объём в 16 ГБ с комфортом покрывает потребности в многозадачности с множеством вкладок браузера, работой в офисных пакетах и даже нетребовательными играми. Это сбалансированное решение для домашних и офисных компьютеров, где важна стабильность и достаточный запас производительности без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка стандарта DDR4, которая пришла на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту при сниженном рабочем напряжении. Данный форм-фактор — SO-DIMM, что означает совместимость исключительно с ноутбуками, компактными ПК (NUC) и материнскими платами Mini-ITX, оснащёнными соответствующими слотами. Для полноразмерных настольных систем требуется память в форм-факторе DIMM, и они несовместимы между собой.
Объём, частота и реальная производительность
Один модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает солидный запас оперативной памяти для большинства современных сценариев. Частота 3200 МГц является оптимальной для платформ, поддерживающих DDR4, и обеспечивает высокую пропускную способность. В сравнении с базовыми модулями на 2400 или 2666 МГц это даёт более плавную работу в приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, и может положительно сказаться на минимальном FPS в играх, особенно при использовании интегрированной графики.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, в частности задержка CL22, являются стандартными для модулей SO-DIMM с частотой 3200 МГц и обеспечивают сбалансированную производительность. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует стандарту JEDEC для DDR4 и способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критично для ноутбуков. Модуль не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, а работает на заявленной частоте по стандартному профилю JEDEC, что гарантирует максимальную совместимость и простую установку без дополнительных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Память предназначена для ноутбуков и компактных систем на платформах Intel (поколения с 8-го по 12-й и новее) и AMD (мобильные серии Ryzen), использующих память DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что оно поддерживает именно SO-DIMM DDR4 и максимальную частоту не ниже 3200 МГц. В некоторых системах память может работать на максимальной частоте, поддерживаемой процессором, что может быть ниже заявленных 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в низкопрофильном дизайне без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбучных планок. Отсутствие массивного теплорассеивателя минимизирует риск конфликтов с элементами конструкции в тесном корпусе ноутбука и не препятствует установке. Внешний вид строгий и функциональный, подсветка не предусмотрена, что полностью соответствует назначению памяти для апгрейда мобильных и компактных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить в систему два идентичных модуля. При апгрейде ноутбука рекомендуется проверять, сколько слотов памяти доступно, и по возможности устанавливать парные планки одинакового объёма и частоты для достижения максимальной отзывчивости системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, разрешённой контроллером. Для достижения двухканального режима потребуется приобрести второй такой же модуль. Этот вариант оптимален для владельцев ноутбуков, которым нужно увеличить объём ОЗУ до 16 ГБ или заменить старую планку, а для сборки нового настольного ПК необходима память в форм-факторе DIMM.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная память работает на заявленной частоте. Обязательно смотрите на сайте производителя материнской платы совместимость с ней памяти!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, буду брать ещё
Достоинства:
Комментарий:
хороший бренд и цена не кусается
Достоинства:
Комментарий:
взял ошибочно одну плашку,но не стал возвращать ,т.к в играх увидел большую стабильность даже повышение ФПС в районе 5-7% ,настроил через Биос xmp профиль для всех трёх плашек, возможно прикуплю ещё одну .
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Упаковано хорошо. Вчера установил, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
запечатана, следов вскрытия не обнаружил, выглядит качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Ну очень странная оператива. Заказ 16 гиг 1 планка, была на 16 такая же. Ставишь 2,4, если идёт первая моя биус видит 2 по 16, система видит только 16 заместо 32. Меняешь местами 32 в системе. На ошибку все в норм. По герцовке 3200 надо с бубном, но встала.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная память хорошо упакована, в фирменной форме с наклейками. Полностью рабочая ,с заявленными характеристиками. Игры сразу грузятся быстрее. Всё хорошо, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло во время. Пока не устанавливал, поэтому ничего сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
визуально красивая ещё не подключал
Достоинства:
Комментарий:
4 звезды потому что плашку прислали не 2×8, а 1×16 пришла целая всё как на фото
Достоинства:
Комментарий:
должны были прислать 2 по 8, а прислали 1 на 16 г. это минус, а так всё нормально работает.
Достоинства:
Комментарий:
оперативная память хорошая, упаковано надёжно, запечатана
Достоинства:
Комментарий:
пришла одна плашка 16 GB. В характеристиках написано двояко....! Нужно было две по 8 GB !!! Прошу исправить.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый дизайн,установил в комп.все работает.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4SFRA32A) (retail)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память работает на заявленной частоте. Обязательно смотрите на сайте производителя материнской платы совместимость с ней памяти!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, буду брать ещё
Достоинства:
Комментарий:
хороший бренд и цена не кусается
Достоинства:
Комментарий:
взял ошибочно одну плашку,но не стал возвращать ,т.к в играх увидел большую стабильность даже повышение ФПС в районе 5-7% ,настроил через Биос xmp профиль для всех трёх плашек, возможно прикуплю ещё одну .
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Упаковано хорошо. Вчера установил, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
запечатана, следов вскрытия не обнаружил, выглядит качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Ну очень странная оператива. Заказ 16 гиг 1 планка, была на 16 такая же. Ставишь 2,4, если идёт первая моя биус видит 2 по 16, система видит только 16 заместо 32. Меняешь местами 32 в системе. На ошибку все в норм. По герцовке 3200 надо с бубном, но встала.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная память хорошо упакована, в фирменной форме с наклейками. Полностью рабочая ,с заявленными характеристиками. Игры сразу грузятся быстрее. Всё хорошо, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло во время. Пока не устанавливал, поэтому ничего сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
визуально красивая ещё не подключал
Достоинства:
Комментарий:
4 звезды потому что плашку прислали не 2×8, а 1×16 пришла целая всё как на фото
Достоинства:
Комментарий:
должны были прислать 2 по 8, а прислали 1 на 16 г. это минус, а так всё нормально работает.
Достоинства:
Комментарий:
оперативная память хорошая, упаковано надёжно, запечатана
Достоинства:
Комментарий:
пришла одна плашка 16 GB. В характеристиках написано двояко....! Нужно было две по 8 GB !!! Прошу исправить.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый дизайн,установил в комп.все работает.