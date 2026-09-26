Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston CL22 16Gb 3200Mhz (KVR32S22D8/16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой отличное решение для базового апгрейда уже имеющегося компьютера или для сборки недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. Он оптимально подойдет для офисной работы, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок и для нетребовательных игр, предоставляя достаточный для этих сценариев объём и скорость. Если же вы планируете сборку мощного игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео, стоит рассмотреть комплект из двух планок или модель с более низкими таймингами для максимальной производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространённым решением для платформ последних лет. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер, и она физически несовместима со слотами для ноутбуков (SO-DIMM) или других поколений памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным стандартом для большинства пользователей, позволяя легко работать с несколькими приложениями одновременно. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки уровней в играх. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме этот показатель удваивается, делая систему ещё более плавной в ресурсоёмких задачах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на довольно высокую латентность для частоты 3200 МГц. Это означает, что память будет работать стабильно, но не является рекордсменом по скорости отклика, что типично для доступных моделей. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP, позволяющую автоматически выйти на заявленные 3200 МГц одной кнопкой в BIOS, без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с подавляющим большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core и AMD Ryzen, имеющих слоты DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали и установленный процессор, и чипсет материнской платы. Перед покупкой стоит сверить поддерживаемые частоты в спецификациях вашей материнской платы и при необходимости обновить BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом low-profile дизайне без массивного радиатора, что является её ключевым преимуществом для компактных сборок. Низкий профиль планки гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными башенными кулерами процессора. Отсутствие подсветки делает модуль идеальным выбором для функциональных и минималистичных систем, где на первом месте стоит надёжность и совместимость, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных платформ крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая такие идентичные планки в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Если вы покупаете одну планку для последующего расширения, старайтесь докупать абсолютно идентичную модель по всем характеристикам, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью и снижением частоты.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что существенно снижает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях. Высокие тайминги CL22 делают эту память хорошим бюджетным вариантом, но не оптимальным для тонкой настройки высокопроизводительной игровой системы. При выборе ориентируйтесь прежде всего на совместимость (DDR4, DIMM), достаточный объём для ваших задач и необходимость покупки сразу двух модулей для двухканального режима, который даст гораздо больший прирост, чем просто высокая частота одной планки.