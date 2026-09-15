Описание товара Память оперативная Apacer 16GB DDR4 2666 SO-DIMM (ES.16G2V.PRH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для апгрейда ноутбуков и компактных ПК, где важно повысить отзывчивость системы в повседневных задачах. Он отлично подойдет для расширения объёма оперативной памяти в домашних или офисных ноутбуках, где требуется комфортная работа с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и лёгкими приложениями. Для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео или современных игр стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой или большим суммарным объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, обеспечивающий хороший баланс производительности и энергоэффективности для современных мобильных платформ. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который значительно компактнее планок для настольных ПК. Это означает, что модуль подходит исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых материнских плат компактного формата, имеющих соответствующие слоты.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным вариантом для модернизации, позволяя ноутбуку легко справляться с многозадачностью. Рабочая частота составляет 2666 МГц, что является стандартом для многих современных ноутбучных процессоров. Эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных и большинства рабочих приложений, заметно улучшая плавность работы по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков. Тайминги и поддержка профилей разгона, таких как XMP, обычно не актуальны для большинства ноутбучных платформ, где память часто работает на частотах, жёстко заданных процессором и BIOS. Данная планка предназначена для стабильной работы на заявленной частоте в рамках спецификаций платформы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 8-го поколения и новее или современными мобильными процессорами AMD Ryzen, которые поддерживают память типа DDR4 и имеют свободный слот SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой уточнить, какой максимальный объём и частоту памяти поддерживает ваша конкретная модель ноутбука, а также проверить, есть ли свободный слот для расширения, поскольку многие ультрабуки имеют память, распаянную на плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где ограничено внутреннее пространство и система охлаждения рассчитана на такие компоненты. Отсутствие массивного радиатора исключает какие-либо проблемы с установкой даже в самые тонкие корпуса. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки, что полностью соответствует назначению компонента для апгрейда скрытых от глаз систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить вторую идентичную по характеристикам планку в парный слот. Если вы докупаете эту память к уже установленному модулю, старайтесь подобрать максимально похожий по частоте, объёму и таймингам, чтобы обеспечить стабильную совместную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор: модуль SO-DIMM физически несовместим со слотами DIMM настольных материнских плат. В ноутбуках частота памяти может быть ограничена процессором или BIOS, поэтому модуль может работать на максимальной частоте, поддерживаемой системой, даже если она ниже 2666 МГц. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука на предмет типа поддерживаемой памяти (DDR4), максимального объёма на слот и наличия свободного слота для апгрейда. Этот модуль - оптимальный выбор для быстрого и простого увеличения оперативной памяти ноутбука до комфортного уровня.