Описание товара Оперативная память Apacer DDR4 16GB 3200MHz DIMM (PC4-25600) CL22 1.2V (Retail) 2048*8 3 years (AU16GGB32CSFBGH/EL.16G31.PSH)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет пользователям, которые собирают недорогой домашний или офисный компьютер, а также тем, кто планирует апгрейд старой системы для повышения отзывчивости в повседневных задачах. Он обеспечивает достаточный для комфортной работы объем в 16 ГБ, что позволит легко справляться с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже некоторыми нетребовательными играми. Однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или топовых игровых сборок, где важна максимальная пропускная способность и низкие задержки, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и лучшими таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими это поколение. Память DDR4 работает на более низком напряжении по сравнению с DDR3, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 16 ГБ, что является сбалансированным решением для современных задач. Частота работы в 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, заметно ускоряя загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и переключение между тяжелыми приложениями. По сравнению с базовыми скоростями в 2133 или 2400 МГц, такой показатель даст ощутимый прирост плавности в системах со свежими процессорами AMD Ryzen или Intel Core.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей стандартной частоты 3200 МГц и указывает на средний уровень латентности. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует спецификации JEDEC для DDR4. Для выхода на заявленную частоту 3200 МГц, скорее всего, потребуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой, базовой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen. Ключевое условие - наличие на материнской плате слотов DIMM для памяти DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях вашей материнской платы списки поддерживаемых частот и объемов, так как некоторые старые или бюджетные модели могут не поддерживать частоту 3200 МГц даже с XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку универсальной и исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленных частотах, так как стандартное напряжение 1.2 В не приводит к значительному нагреву в рамках штатного режима эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для добавления к уже имеющейся, крайне рекомендуется использовать модуль с идентичными характеристиками - частотой, таймингами и даже ревизией чипов, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой: убедитесь, что она поддерживает память типа DDR4 и частоту 3200 МГц через XMP. Помните, что работа в одноканальном режиме с одной планкой снижает производительность, поэтому для игровых и рабочих систем предпочтительнее изначально покупать комплект из двух модулей. Этот модуль - отличный выбор для бюджетной сборки или апгрейда с целью получения большого объема ОЗУ, но если ваша задача - максимальная скорость отклика в играх, стоит рассмотреть комплекты с более низкими таймингами (например, CL16 или CL14) при той же частоте 3200 МГц.