Оперативная память DDR5 Patriot DIMM 8Gb PC41600 5200Mhz (PSD58G520041)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память DDR5 Patriot DIMM 8Gb PC41600 5200Mhz (PSD58G520041)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти представляет собой базовую, но современную основу для сборки новой системы на платформе DDR5. Он идеально подойдёт для создания офисного или домашнего мультимедийного компьютера, а также станет отправной точкой для неигрового ПК, где важна стабильность и поддержка новейших стандартов. Для ресурсоёмких задач вроде современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных одного такого модуля будет недостаточно, но он станет отличным первым шагом для дальнейшего апгрейда до двухканальной конфигурации с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому последнему поколению, предлагающему повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений - DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана специально для поддержки этого стандарта.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что на сегодняшний день считается минимальным комфортным объёмом для работы в Windows 11 с офисными приложениями и веб-браузером. Частота работы памяти равна 5200 МГц, что обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, заметно улучшающую скорость загрузки уровней в играх и общую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Однако для раскрытия всего потенциала DDR5, особенно в играх, крайне рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что вдвое увеличит скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для этой модели следует уточнять в спецификациях, но для памяти DDR5 на частоте 5200 МГц типичными являются относительно высокие задержки по сравнению с топовыми комплектами. Это компромисс, позволяющий предложить доступную цену при сохранении высокой частоты. Модуль почти наверняка поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.25 В для DDR5) в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 600 для AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц ваша материнская плата и процессор должны официально поддерживать такой режим работы. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также убедитесь, что установлена актуальная версия BIOS для гарантированной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по модели, этот модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является типичным решением для базовых комплектов памяти DDR5. Такое решение минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах, так как микросхемы DDR5 имеют встроенный регулятор напряжения (PMIC), который эффективно распределяет тепловыделение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в слоты, рекомендованные производителем материнской платы для активации двухканального режима. Это критически важно для любого современного ПК, так как удваивает скорость доступа к памяти. Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь добавлять модули с максимально близкими или идентичными характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это использование только одного модуля, что автоматически переводит систему в одноканальный режим и существенно ограничивает общую производительность, особенно в играх и тяжёлых приложениях. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Для сбалансированной сборки начального уровня на DDR5 оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей по 8 ГБ (итого 16 ГБ). Если ваш бюджет ограничен, данный модуль можно рассматривать как первый шаг с обязательным планом по скорейшему добавлению второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти представляет собой базовую, но современную основу для сборки новой системы на платформе DDR5. Он идеально подойдёт для создания офисного или домашнего мультимедийного компьютера, а также станет отправной точкой для неигрового ПК, где важна стабильность и поддержка новейших стандартов. Для ресурсоёмких задач вроде современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных одного такого модуля будет недостаточно, но он станет отличным первым шагом для дальнейшего апгрейда до двухканальной конфигурации с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому последнему поколению, предлагающему повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений - DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана специально для поддержки этого стандарта.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что на сегодняшний день считается минимальным комфортным объёмом для работы в Windows 11 с офисными приложениями и веб-браузером. Частота работы памяти равна 5200 МГц, что обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, заметно улучшающую скорость загрузки уровней в играх и общую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Однако для раскрытия всего потенциала DDR5, особенно в играх, крайне рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что вдвое увеличит скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для этой модели следует уточнять в спецификациях, но для памяти DDR5 на частоте 5200 МГц типичными являются относительно высокие задержки по сравнению с топовыми комплектами. Это компромисс, позволяющий предложить доступную цену при сохранении высокой частоты. Модуль почти наверняка поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.25 В для DDR5) в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 600 для AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц ваша материнская плата и процессор должны официально поддерживать такой режим работы. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также убедитесь, что установлена актуальная версия BIOS для гарантированной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по модели, этот модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является типичным решением для базовых комплектов памяти DDR5. Такое решение минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах, так как микросхемы DDR5 имеют встроенный регулятор напряжения (PMIC), который эффективно распределяет тепловыделение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в слоты, рекомендованные производителем материнской платы для активации двухканального режима. Это критически важно для любого современного ПК, так как удваивает скорость доступа к памяти. Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь добавлять модули с максимально близкими или идентичными характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это использование только одного модуля, что автоматически переводит систему в одноканальный режим и существенно ограничивает общую производительность, особенно в играх и тяжёлых приложениях. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Для сбалансированной сборки начального уровня на DDR5 оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей по 8 ГБ (итого 16 ГБ). Если ваш бюджет ограничен, данный модуль можно рассматривать как первый шаг с обязательным планом по скорейшему добавлению второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Память супер, ргб работает, настраивается, запустилась на 5200.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для платы ASUS TUF GAMING B650-PLUS и Ryzen 5 7600 Всё отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая работает норм только с ней комп запустился
Отзывы о товаре Оперативная память DDR5 Patriot DIMM 8Gb PC41600 5200Mhz (PSD58G520041)
Достоинства:
Комментарий:
Память супер, ргб работает, настраивается, запустилась на 5200.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для платы ASUS TUF GAMING B650-PLUS и Ryzen 5 7600 Всё отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая работает норм только с ней комп запустился