Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят получить стабильную и быструю работу системы без сложного разгона и лишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки современного домашнего или офисного компьютера, а также для апгрейда старой системы, где важны надежность и улучшение общей отзывчивости. С таким объемом памяти вы сможете комфортно работать с множеством вкладок браузера, офисными приложениями, а также запускать нетребовательные игры и программы для обработки фото.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных ПК. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что напрямую влияет на энергоэффективность и потенциал производительности системы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдет для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства пользовательских задач. Частота 3200 МГц, поддерживаемая через профиль XMP, обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в многозадачном режиме и минимальных задержках в играх. Для повседневного использования и многих современных приложений связка из 16 ГБ и частоты 3200 МГц представляет собой сбалансированное и перспективное решение.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL, влияют на задержки при обращении к данным. Модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.2 В, а для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что в подходящей материнской плате с активированным в BIOS профилем XMP память автоматически заработает на своей максимальной скорости без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 на базе процессоров Ryzen). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц, особенно на старых платформах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высокой частоте. Его компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что делает планку универсальной для большинства корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за декоративные элементы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме при установке одной такой планки. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и увеличения скорости работы с памятью рекомендуется использование двух идентичных модулей в двухканальной конфигурации. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку сразу двух таких планок, а для апгрейда - поиск абсолютно идентичной модели для создания сбалансированной пары.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с тем, что это одна планка, и для активации двухканального режима, дающего значительный прирост производительности в играх и профессиональных задачах, потребуется вторая идентичная. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 3200 МГц для выбранного процессора, иногда для этого может потребоваться обновление BIOS. Этот модуль - отличный выбор для тех, кто ищет качественную, быструю и объемную память DDR4 без излишеств, но если ваша цель - максимальная производительность в играх, стоит изначально планировать покупку комплекта из двух планок.