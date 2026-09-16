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Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1)

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Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 1
Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 2
Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 3
Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 4
Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 5
Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 200 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1)
16 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят получить стабильную и быструю работу системы без сложного разгона и лишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки современного домашнего или офисного компьютера, а также для апгрейда старой системы, где важны надежность и улучшение общей отзывчивости. С таким объемом памяти вы сможете комфортно работать с множеством вкладок браузера, офисными приложениями, а также запускать нетребовательные игры и программы для обработки фото.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных ПК. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что напрямую влияет на энергоэффективность и потенциал производительности системы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдет для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства пользовательских задач. Частота 3200 МГц, поддерживаемая через профиль XMP, обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в многозадачном режиме и минимальных задержках в играх. Для повседневного использования и многих современных приложений связка из 16 ГБ и частоты 3200 МГц представляет собой сбалансированное и перспективное решение.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL, влияют на задержки при обращении к данным. Модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.2 В, а для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что в подходящей материнской плате с активированным в BIOS профилем XMP память автоматически заработает на своей максимальной скорости без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 на базе процессоров Ryzen). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц, особенно на старых платформах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высокой частоте. Его компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что делает планку универсальной для большинства корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за декоративные элементы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме при установке одной такой планки. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и увеличения скорости работы с памятью рекомендуется использование двух идентичных модулей в двухканальной конфигурации. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку сразу двух таких планок, а для апгрейда - поиск абсолютно идентичной модели для создания сбалансированной пары.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с тем, что это одна планка, и для активации двухканального режима, дающего значительный прирост производительности в играх и профессиональных задачах, потребуется вторая идентичная. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 3200 МГц для выбранного процессора, иногда для этого может потребоваться обновление BIOS. Этот модуль - отличный выбор для тех, кто ищет качественную, быструю и объемную память DDR4 без излишеств, но если ваша цель - максимальная производительность в играх, стоит изначально планировать покупку комплекта из двух планок.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят получить стабильную и быструю работу системы без сложного разгона и лишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки современного домашнего или офисного компьютера, а также для апгрейда старой системы, где важны надежность и улучшение общей отзывчивости. С таким объемом памяти вы сможете комфортно работать с множеством вкладок браузера, офисными приложениями, а также запускать нетребовательные игры и программы для обработки фото.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных ПК. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что напрямую влияет на энергоэффективность и потенциал производительности системы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдет для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства пользовательских задач. Частота 3200 МГц, поддерживаемая через профиль XMP, обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в многозадачном режиме и минимальных задержках в играх. Для повседневного использования и многих современных приложений связка из 16 ГБ и частоты 3200 МГц представляет собой сбалансированное и перспективное решение.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL, влияют на задержки при обращении к данным. Модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.2 В, а для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что в подходящей материнской плате с активированным в BIOS профилем XMP память автоматически заработает на своей максимальной скорости без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 на базе процессоров Ryzen). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц, особенно на старых платформах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высокой частоте. Его компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что делает планку универсальной для большинства корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за декоративные элементы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме при установке одной такой планки. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и увеличения скорости работы с памятью рекомендуется использование двух идентичных модулей в двухканальной конфигурации. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку сразу двух таких планок, а для апгрейда - поиск абсолютно идентичной модели для создания сбалансированной пары.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с тем, что это одна планка, и для активации двухканального режима, дающего значительный прирост производительности в играх и профессиональных задачах, потребуется вторая идентичная. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 3200 МГц для выбранного процессора, иногда для этого может потребоваться обновление BIOS. Этот модуль - отличный выбор для тех, кто ищет качественную, быструю и объемную память DDR4 без излишеств, но если ваша цель - максимальная производительность в играх, стоит изначально планировать покупку комплекта из двух планок.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Оперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (PSP416G3200H1) - по цене 16200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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