Память оперативная DDR4 Patriot 16GB PC25600 SODIMM (PVS416G320C8S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16GB PC25600 SODIMM (PVS416G320C8S)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти является сбалансированным решением для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК. Он идеально подходит пользователям, которые хотят повысить отзывчивость системы в повседневных задачах, таких как работа с большим количеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Объём в 16 ГБ с хорошей скоростью закрывает потребности в комфортной многозадачности, но для профессионального монтажа видео или работы с огромными данными может потребоваться установка второго аналогичного модуля.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных систем, выпущенных за последние годы. Поколение DDR4 предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие потенциальные частоты по сравнению с предыдущим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который существенно меньше десктопных планок DIMM и предназначен исключительно для установки в портативные компьютеры, моноблоки или материнские платы Mini-ITX с соответствующими слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ предоставляет достаточный запас оперативной памяти для комфортной работы, позволяя держать открытыми множество программ без обращения к медленному файлу подкачки на SSD или HDD. Эффективная частота 3200 МГц (PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность в некоторых играх и общую отзывчивость системы, особенно при работе со встроенной графикой процессора, которая использует часть ОЗУ в качестве видеопамяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля, обозначаемые как CL, являются важным параметром, влияющим на задержки доступа к данным. Рабочее напряжение стандартно для DDR4. В ноутбуках поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP, встречается не всегда и зависит от конкретной модели и версии BIOS. Как правило, память будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает установленный процессор и чипсет материнской платы ноутбука, часто на уровне 2666 МГц или 3200 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (Core i3/i5/i7/i9 8-го поколения и новее) и AMD (Ryzen серии 2000, 3000, 4000, 5000 для мобильных платформ), оснащёнными слотами SO-DIMM DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего ноутбука: максимальный поддерживаемый объём на слот, максимальную частоту и текущую конфигурацию памяти, чтобы понять, возможна ли установка и будет ли она работать в двухканальном режиме с уже установленным модулем.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в типичном для ноутбучной памяти компактном формате без массивных радиаторов, что гарантирует её установку в любой корпус ноутбука без риска конфликта с другими компонентами. Отсутствие активного охлаждения или крупных теплорассеивающих пластин является нормой для этого сегмента, так как тепловыделение модулей в ноутбуках жёстко контролируется, а воздушный поток внутри корпуса направляется системой охлаждения процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность встроенной графики, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Если в вашем ноутбуке уже стоит одна планка, то добавление этой позволит увеличить общий объём, но двухканальный режим может не заработать при несовпадении частот, таймингов и даже ревизии чипов памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который физически не подойдёт для обычных настольных материнских плат. Убедитесь, что ваш ноутбук действительно поддерживает апгрейд памяти, так как во многих современных ультрабуках она распаяна на плате. При выборе обратите внимание на поколение DDR4 и частоту 3200 МГц - это отличный баланс для большинства задач. Если в ноутбуке один слот и он уже занят, возможно, потребуется замена старого модуля на этот новый большей ёмкости, что лишит вас преимуществ двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти является сбалансированным решением для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК. Он идеально подходит пользователям, которые хотят повысить отзывчивость системы в повседневных задачах, таких как работа с большим количеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Объём в 16 ГБ с хорошей скоростью закрывает потребности в комфортной многозадачности, но для профессионального монтажа видео или работы с огромными данными может потребоваться установка второго аналогичного модуля.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных систем, выпущенных за последние годы. Поколение DDR4 предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие потенциальные частоты по сравнению с предыдущим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который существенно меньше десктопных планок DIMM и предназначен исключительно для установки в портативные компьютеры, моноблоки или материнские платы Mini-ITX с соответствующими слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ предоставляет достаточный запас оперативной памяти для комфортной работы, позволяя держать открытыми множество программ без обращения к медленному файлу подкачки на SSD или HDD. Эффективная частота 3200 МГц (PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность в некоторых играх и общую отзывчивость системы, особенно при работе со встроенной графикой процессора, которая использует часть ОЗУ в качестве видеопамяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля, обозначаемые как CL, являются важным параметром, влияющим на задержки доступа к данным. Рабочее напряжение стандартно для DDR4. В ноутбуках поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP, встречается не всегда и зависит от конкретной модели и версии BIOS. Как правило, память будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает установленный процессор и чипсет материнской платы ноутбука, часто на уровне 2666 МГц или 3200 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (Core i3/i5/i7/i9 8-го поколения и новее) и AMD (Ryzen серии 2000, 3000, 4000, 5000 для мобильных платформ), оснащёнными слотами SO-DIMM DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего ноутбука: максимальный поддерживаемый объём на слот, максимальную частоту и текущую конфигурацию памяти, чтобы понять, возможна ли установка и будет ли она работать в двухканальном режиме с уже установленным модулем.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в типичном для ноутбучной памяти компактном формате без массивных радиаторов, что гарантирует её установку в любой корпус ноутбука без риска конфликта с другими компонентами. Отсутствие активного охлаждения или крупных теплорассеивающих пластин является нормой для этого сегмента, так как тепловыделение модулей в ноутбуках жёстко контролируется, а воздушный поток внутри корпуса направляется системой охлаждения процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность встроенной графики, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Если в вашем ноутбуке уже стоит одна планка, то добавление этой позволит увеличить общий объём, но двухканальный режим может не заработать при несовпадении частот, таймингов и даже ревизии чипов памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который физически не подойдёт для обычных настольных материнских плат. Убедитесь, что ваш ноутбук действительно поддерживает апгрейд памяти, так как во многих современных ультрабуках она распаяна на плате. При выборе обратите внимание на поколение DDR4 и частоту 3200 МГц - это отличный баланс для большинства задач. Если в ноутбуке один слот и он уже занят, возможно, потребуется замена старого модуля на этот новый большей ёмкости, что лишит вас преимуществ двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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