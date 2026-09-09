Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb (2x8Gb) 2666MHz (PSD416G2666K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb (2x8Gb) 2666MHz (PSD416G2666K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти – надежный выбор для модернизации уже работающего офисного или домашнего компьютера, а также для базовой сборки новой системы, где на первом месте стоит стабильность и доступная цена. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра медиаконтента и даже для нетребовательных игр, что делает память универсальным решением для повседневных задач. Для пользователей, занимающихся профессиональным монтажом видео, 3D-рендерингом или желающих собрать производительный игровой ПК для новинок, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и большим объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со стандартными слотами настольных материнских плат. Это важный момент: перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как память разных поколений физически несовместима.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ – оптимальный объем для большинства современных систем, исключающий подтормаживания при многозадачности. Частота 2666 МГц является базовой для платформ Intel и AMD и обеспечивает стабильную и достаточную производительность для повседневного использования. В играх и профессиональных приложениях прирост от этой частоты по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц будет заметен, но для раскрытия полного потенциала мощных процессоров часто требуются более быстрые комплекты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергоэффективность. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), которая позволяет в один клик в BIOS материнской платы активировать заявленную частоту 2666 МГц и оптимальные тайминги, избавляя пользователя от ручных настроек. Это удобное решение для тех, кто хочет получить гарантированную производительность без углубления в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память совместима с подавляющим большинством настольных платформ Intel (чипсеты серий H, B, Z) и AMD (чипсеты серий A, B, X), поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется не только материнской платой, но и процессором, особенно в случае с бюджетными CPU, где контроллер памяти может иметь ограничения. Перед покупкой всегда сверяйте спецификации вашего процессора и материнской платы на предмет поддержки частоты 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель не оснащена декоративными радиаторами, что делает планки компактными и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. При работе на стандартном напряжении и частоте теплоотвод через контактные площадки и естественную циркуляцию воздуха в корпусе является достаточным для стабильной работы. Это практичное и недорогое решение, где основной акцент сделан на функциональность, а не на внешнюю эстетику или экстремальное охлаждение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет увеличить пропускную способность подсистемы памяти вдвое по сравнению с использованием одной планки, положительно влияя на общую отзывчивость системы и производительность в играх. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах одного цвета, как это указано в инструкции к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это невозможность установки в системы, предназначенные для памяти DDR3 или DDR5, из-за физического различия ключей на контактной площадке. Хотя модули поддерживают XMP, на некоторых очень старых или самых бюджетных материнских платах может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на заявленной частоте. Этот комплект Patriot оптимально подойдет пользователям, которым нужен недорогой, надежный и достаточный по объему апгрейд или основа для новой системы, не претендующей на рекорды производительности.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти – надежный выбор для модернизации уже работающего офисного или домашнего компьютера, а также для базовой сборки новой системы, где на первом месте стоит стабильность и доступная цена. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра медиаконтента и даже для нетребовательных игр, что делает память универсальным решением для повседневных задач. Для пользователей, занимающихся профессиональным монтажом видео, 3D-рендерингом или желающих собрать производительный игровой ПК для новинок, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и большим объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со стандартными слотами настольных материнских плат. Это важный момент: перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как память разных поколений физически несовместима.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ – оптимальный объем для большинства современных систем, исключающий подтормаживания при многозадачности. Частота 2666 МГц является базовой для платформ Intel и AMD и обеспечивает стабильную и достаточную производительность для повседневного использования. В играх и профессиональных приложениях прирост от этой частоты по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц будет заметен, но для раскрытия полного потенциала мощных процессоров часто требуются более быстрые комплекты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергоэффективность. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), которая позволяет в один клик в BIOS материнской платы активировать заявленную частоту 2666 МГц и оптимальные тайминги, избавляя пользователя от ручных настроек. Это удобное решение для тех, кто хочет получить гарантированную производительность без углубления в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память совместима с подавляющим большинством настольных платформ Intel (чипсеты серий H, B, Z) и AMD (чипсеты серий A, B, X), поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется не только материнской платой, но и процессором, особенно в случае с бюджетными CPU, где контроллер памяти может иметь ограничения. Перед покупкой всегда сверяйте спецификации вашего процессора и материнской платы на предмет поддержки частоты 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель не оснащена декоративными радиаторами, что делает планки компактными и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. При работе на стандартном напряжении и частоте теплоотвод через контактные площадки и естественную циркуляцию воздуха в корпусе является достаточным для стабильной работы. Это практичное и недорогое решение, где основной акцент сделан на функциональность, а не на внешнюю эстетику или экстремальное охлаждение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет увеличить пропускную способность подсистемы памяти вдвое по сравнению с использованием одной планки, положительно влияя на общую отзывчивость системы и производительность в играх. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах одного цвета, как это указано в инструкции к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это невозможность установки в системы, предназначенные для памяти DDR3 или DDR5, из-за физического различия ключей на контактной площадке. Хотя модули поддерживают XMP, на некоторых очень старых или самых бюджетных материнских платах может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на заявленной частоте. Этот комплект Patriot оптимально подойдет пользователям, которым нужен недорогой, надежный и достаточный по объему апгрейд или основа для новой системы, не претендующей на рекорды производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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