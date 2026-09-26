Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Wgite 16Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26DP-16W CL19, с радиатором
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Wgite 16Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26DP-16W CL19, с радиатором
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые собирают или модернизируют офисный, домашний или игровой компьютер начального уровня. Объём в 16 ГБ позволяет комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже некоторыми современными играми, хотя для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга этого может быть недостаточно. Частота 2666 МГц обеспечивает хороший баланс между производительностью и стоимостью, что делает эту память разумным выбором для бюджетных сборок на платформах Intel и AMD.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM для этого поколения памяти. Установить его в более старый слот DDR3 или новый DDR5 физически невозможно. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных систем требуется память в форм-факторе SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства повседневных задач и игр. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх и отзывчивости системы при работе с несколькими приложениями одновременно. По сравнению с базовой частотой 2133 МГЦ, данная скорость даст небольшой, но ощутимый прирост в производительности, особенно в паре с современным процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Для достижения заявленной частоты 2666 МГц в большинстве случаев потребуется активация профиля Intel XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любыми настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретных частот зависит от возможностей процессора и материнской платы, особенно на базовых чипсетах. Перед покупкой рекомендуется сверить максимально поддерживаемую частоту памяти в спецификациях вашей материнской платы и процессора, чтобы гарантированно выйти на 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором белого цвета, который не только придаёт сборке аккуратный вид, но и способствует более эффективному отводу тепла от микросхем памяти при длительной нагрузке. Конструкция радиатора имеет компактные размеры, что минимизирует риски конфликта с установкой крупных башенных процессорных кулеров, что важно учитывать при сборке компактных корпусов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к скорости памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется докупать модуль с максимально схожими характеристиками по частоте, таймингам и объёму для обеспечения стабильности работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с активацией заявленной частоты - для работы на 2666 МГц почти всегда необходим вход в BIOS и включение профиля XMP. На самых бюджетных материнских платах эта опция может отсутствовать, и память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц. Данный модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда недорогого ПК для дома, офиса и нетребовательных игр. Если ваша цель - максимальная производительность в играх или работа с профессиональными приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима и более высокие частоты, такие как 3200 МГц.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые собирают или модернизируют офисный, домашний или игровой компьютер начального уровня. Объём в 16 ГБ позволяет комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже некоторыми современными играми, хотя для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга этого может быть недостаточно. Частота 2666 МГц обеспечивает хороший баланс между производительностью и стоимостью, что делает эту память разумным выбором для бюджетных сборок на платформах Intel и AMD.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM для этого поколения памяти. Установить его в более старый слот DDR3 или новый DDR5 физически невозможно. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных систем требуется память в форм-факторе SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства повседневных задач и игр. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх и отзывчивости системы при работе с несколькими приложениями одновременно. По сравнению с базовой частотой 2133 МГЦ, данная скорость даст небольшой, но ощутимый прирост в производительности, особенно в паре с современным процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Для достижения заявленной частоты 2666 МГц в большинстве случаев потребуется активация профиля Intel XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любыми настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретных частот зависит от возможностей процессора и материнской платы, особенно на базовых чипсетах. Перед покупкой рекомендуется сверить максимально поддерживаемую частоту памяти в спецификациях вашей материнской платы и процессора, чтобы гарантированно выйти на 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором белого цвета, который не только придаёт сборке аккуратный вид, но и способствует более эффективному отводу тепла от микросхем памяти при длительной нагрузке. Конструкция радиатора имеет компактные размеры, что минимизирует риски конфликта с установкой крупных башенных процессорных кулеров, что важно учитывать при сборке компактных корпусов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к скорости памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется докупать модуль с максимально схожими характеристиками по частоте, таймингам и объёму для обеспечения стабильности работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с активацией заявленной частоты - для работы на 2666 МГц почти всегда необходим вход в BIOS и включение профиля XMP. На самых бюджетных материнских платах эта опция может отсутствовать, и память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц. Данный модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда недорогого ПК для дома, офиса и нетребовательных игр. Если ваша цель - максимальная производительность в играх или работа с профессиональными приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима и более высокие частоты, такие как 3200 МГц.
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