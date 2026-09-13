Оперативная память Kingspec DDR5 8GB 4800MHz (KS4800D5N11008G)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingspec DDR5 8GB 4800MHz (KS4800D5N11008G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличным решением для тех, кто собирает новый или модернизирует существующий офисный или домашний компьютер начального уровня. Он обеспечит достаточный для повседневных задач объём и базовую скорость, справляясь с работой в офисных пакетах, веб-сёрфингом с большим количеством вкладок и нетребовательными приложениями. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных в долгосрочной перспективе лучше сразу рассмотреть комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение, пришедшее на смену DDR4. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность благодаря новому архитектурному дизайну. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер и физически несовместима со слотами для ноутбучной памяти (SO-DIMM) или устаревшими поколениями DDR3/DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для системы начального уровня. Рабочая частота 4800 МГц - это стандартная базовая частота для памяти DDR5, которая обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с типичными частотами DDR4. В реальных сценариях такая скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку приложений и уменьшит задержки при переключении между задачами, но для раскрытия полного потенциала в играх и тяжёлых приложениях критически важен двухканальный режим работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как правило, память такого класса работает с базовыми таймингами, например, CL40, что является типичным для стандартных частот DDR5 на старте её жизненного цикла. Это обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью. Напряжение питания, вероятно, соответствует стандартному для DDR5 уровню. Скорее всего, данный модуль не оснащён профилями автоматического разгона XMP 3.0, что означает работу на заявленной частоте 4800 МГц в режиме JEDEC, гарантирующем максимальную совместимость со всеми поддерживающими DDR5 платформами без необходимости ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD серии Ryzen 7000 и новее, которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете установку нескольких планок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти, работающей на базовых частотах, где тепловыделение не является критичным. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка и декоративные элементы здесь отсутствуют, что делает модуль практичным и незаметным выбором для функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием), чтобы активировать двухканальный режим. Это практически удвоит эффективную пропускную способность памяти. Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь добавлять максимально похожие по характеристикам (объём, частота, тайминги) модули, а лучше - идентичные, чтобы минимизировать риск нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование лишь одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполное использование потенциала современной платформы. Перед покупкой дважды проверьте поколение слотов на вашей материнской плате: установка DDR5 в слот DDR4 физически невозможна и может привести к повреждению. Для игровых или рабочих станций рассмотрите сразу комплект из двух модулей (2x8 ГБ). Эта память оптимально подойдёт для сборки недорогого домашнего ПК или апгрейда системы с фокусом на базовую стабильность и современный стандарт DDR5 без излишеств.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличным решением для тех, кто собирает новый или модернизирует существующий офисный или домашний компьютер начального уровня. Он обеспечит достаточный для повседневных задач объём и базовую скорость, справляясь с работой в офисных пакетах, веб-сёрфингом с большим количеством вкладок и нетребовательными приложениями. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных в долгосрочной перспективе лучше сразу рассмотреть комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение, пришедшее на смену DDR4. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность благодаря новому архитектурному дизайну. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер и физически несовместима со слотами для ноутбучной памяти (SO-DIMM) или устаревшими поколениями DDR3/DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для системы начального уровня. Рабочая частота 4800 МГц - это стандартная базовая частота для памяти DDR5, которая обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с типичными частотами DDR4. В реальных сценариях такая скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку приложений и уменьшит задержки при переключении между задачами, но для раскрытия полного потенциала в играх и тяжёлых приложениях критически важен двухканальный режим работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как правило, память такого класса работает с базовыми таймингами, например, CL40, что является типичным для стандартных частот DDR5 на старте её жизненного цикла. Это обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью. Напряжение питания, вероятно, соответствует стандартному для DDR5 уровню. Скорее всего, данный модуль не оснащён профилями автоматического разгона XMP 3.0, что означает работу на заявленной частоте 4800 МГц в режиме JEDEC, гарантирующем максимальную совместимость со всеми поддерживающими DDR5 платформами без необходимости ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD серии Ryzen 7000 и новее, которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете установку нескольких планок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти, работающей на базовых частотах, где тепловыделение не является критичным. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка и декоративные элементы здесь отсутствуют, что делает модуль практичным и незаметным выбором для функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием), чтобы активировать двухканальный режим. Это практически удвоит эффективную пропускную способность памяти. Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь добавлять максимально похожие по характеристикам (объём, частота, тайминги) модули, а лучше - идентичные, чтобы минимизировать риск нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование лишь одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполное использование потенциала современной платформы. Перед покупкой дважды проверьте поколение слотов на вашей материнской плате: установка DDR5 в слот DDR4 физически невозможна и может привести к повреждению. Для игровых или рабочих станций рассмотрите сразу комплект из двух модулей (2x8 ГБ). Эта память оптимально подойдёт для сборки недорогого домашнего ПК или апгрейда системы с фокусом на базовую стабильность и современный стандарт DDR5 без излишеств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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