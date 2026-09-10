Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 2400MHz (PSD416G240081)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 2400MHz (PSD416G240081)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти - отличное бюджетное решение для базового апгрейда или сборки неигрового компьютера. Он идеально подходит для офисной работы, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных мультимедийных задач. Объём в 16 ГБ позволяет комфортно работать в современных ОС и приложениях, не сталкиваясь с нехваткой памяти при умеренной многозадачности, но для серьёзных игр, профессионального монтажа видео или 3D-рендеринга лучше рассмотреть комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает повышенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке именно этого стандарта вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ представляет собой сбалансированное решение для повседневного использования. Частота 2400 МГц является стандартной для базовых комплектов DDR4 и обеспечивает достаточный уровень быстродействия для перечисленных задач. В играх и профессиональных приложениях прирост от этой частоты по сравнению с более медленными модулями будет минимальным, но для офисного и домашнего ПК её хватит с запасом, гарантируя общую отзывчивость системы без неприятных "подтормаживаний".
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая ключевой параметр CAS Latency (CL), определяют задержки при доступе к данным. В сочетании с частотой 2400 МГц они обеспечивают предсказуемую и стабильную работу на штатном напряжении, характерном для DDR4. Этот модуль не оснащён предустановленными профилями автоматического разгона вроде XMP, что типично для бюджетных решений. Он будет работать на заявленной частоте 2400 МГц при условии, что материнская плата и процессор поддерживают этот стандартный режим.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Это включает процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen (начиная с первой серии) и соответствующие материнские платы. Для гарантированной работы на частоте 2400 МГц рекомендуется использовать процессоры с встроенным контроллером памяти, поддерживающим этот стандарт. В большинстве современных систем модуль будет автоматически распознан и запущен на корректной частоте без необходимости сложных настроек в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Patriot Signature выполнен в простом и компактном форм-факторе без массивных радиаторов. Это снижает общую высоту планки, исключая возможные конфликты с установкой крупных башенных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для памяти с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже при продолжительной нагрузке. Дизайн модуля лаконичен и ориентирован на функциональность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это рекомендует руководство к ней. При необходимости дальнейшего расширения объёма важно стараться использовать модули с максимально схожими характеристиками для обеспечения стабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM стандарта DDR4. Эта память является оптимальным выбором для пользователей, которым нужен недорогой, но достаточный объём (16 ГБ) для повседневных задач без разгона. Если вы планируете сборку игрового ПК или рабочей станции, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Для апгрейда старого компьютера с DDR3 этот модуль не подойдёт из-за физической несовместимости разъёмов.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти - отличное бюджетное решение для базового апгрейда или сборки неигрового компьютера. Он идеально подходит для офисной работы, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных мультимедийных задач. Объём в 16 ГБ позволяет комфортно работать в современных ОС и приложениях, не сталкиваясь с нехваткой памяти при умеренной многозадачности, но для серьёзных игр, профессионального монтажа видео или 3D-рендеринга лучше рассмотреть комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает повышенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке именно этого стандарта вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ представляет собой сбалансированное решение для повседневного использования. Частота 2400 МГц является стандартной для базовых комплектов DDR4 и обеспечивает достаточный уровень быстродействия для перечисленных задач. В играх и профессиональных приложениях прирост от этой частоты по сравнению с более медленными модулями будет минимальным, но для офисного и домашнего ПК её хватит с запасом, гарантируя общую отзывчивость системы без неприятных "подтормаживаний".
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая ключевой параметр CAS Latency (CL), определяют задержки при доступе к данным. В сочетании с частотой 2400 МГц они обеспечивают предсказуемую и стабильную работу на штатном напряжении, характерном для DDR4. Этот модуль не оснащён предустановленными профилями автоматического разгона вроде XMP, что типично для бюджетных решений. Он будет работать на заявленной частоте 2400 МГц при условии, что материнская плата и процессор поддерживают этот стандартный режим.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Это включает процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen (начиная с первой серии) и соответствующие материнские платы. Для гарантированной работы на частоте 2400 МГц рекомендуется использовать процессоры с встроенным контроллером памяти, поддерживающим этот стандарт. В большинстве современных систем модуль будет автоматически распознан и запущен на корректной частоте без необходимости сложных настроек в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Patriot Signature выполнен в простом и компактном форм-факторе без массивных радиаторов. Это снижает общую высоту планки, исключая возможные конфликты с установкой крупных башенных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для памяти с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже при продолжительной нагрузке. Дизайн модуля лаконичен и ориентирован на функциональность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это рекомендует руководство к ней. При необходимости дальнейшего расширения объёма важно стараться использовать модули с максимально схожими характеристиками для обеспечения стабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM стандарта DDR4. Эта память является оптимальным выбором для пользователей, которым нужен недорогой, но достаточный объём (16 ГБ) для повседневных задач без разгона. Если вы планируете сборку игрового ПК или рабочей станции, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Для апгрейда старого компьютера с DDR3 этот модуль не подойдёт из-за физической несовместимости разъёмов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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