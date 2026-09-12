Описание товара Оперативная память A-Data DIMM 8GB DDR5-5600 (AD5S56008G-S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным бюджетным выбором для базовой сборки или апгрейда современного настольного ПК на платформах Intel Alder Lake/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Он идеально подходит для создания офисных систем, домашних мультимедийных центров и компьютеров для учебы, где важна стабильность и совместимость с новой платформой DDR5. Если ваши задачи - работа с документами, серфинг в интернете, просмотр видео и нетребовательные игры, то одного такого модуля будет достаточно для старта, но для более серьёзной многозадачности или игр потребуется приобрести второй для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который пришёл на смену DDR4. Это означает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенную коррекцию ошибок (ECC) на уровне чипа. Данная планка выполнена в форм-факторе DIMM (Dual In-line Memory Module) и предназначена исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат для настольных ПК. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или более старых стандартов.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и сбалансированным значением для многих задач. Базовая частота памяти 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и работе встроенного графического ядра процессора. В реальных сценариях, таких как обработка больших таблиц или работа с множеством вкладок в браузере, эта скорость поможет избежать неприятных подтормаживаний, однако для профессионального монтажа видео или современных игр в высоких разрешениях потребуется больший суммарный объём.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL (CAS Latency), определяют задержки при обращении к данным. Более низкие значения предпочтительнее, так как уменьшают латентность. Данный модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile). Это означает, что для достижения заявленной частоты 5600 МГц вам достаточно будет активировать один готовый профиль в BIOS материнской платы, избегая сложных ручных настроек. Это удобное решение для пользователей, желающих получить максимум от комплектующих без глубокого погружения в оверклокинг.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5, и процессорами, которые их поддерживают. К ним относятся платформы Intel LGA 1700 (чипсеты 600/700 серий) и AMD AM5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает режим работы памяти на частоте 5600 МГц, что для современных плат является стандартом. Для корректной работы на заявленных скоростях может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена массивными радиаторами, что делает её компактной и универсальной для установки даже в системах с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для модулей с такой частотой, так как стандартное тепловыделение DDR5 эффективно рассеивается за счёт конструкции платы и естественной циркуляции воздуха в корпусе. Внешний вид планки строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что делает её нейтральным выбором для любых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности в играх и требовательных приложениях настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь приобретать максимально похожую по характеристикам (объём, частота, тайминги) планку, а лучше точно такую же, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость материнской платы с поддержкой стандарта DDR5, так как установить этот модуль в плату со слотами DDR4 невозможно физически. Учитывайте, что для полноценной работы современных систем и игр одного модуля 8 ГБ часто бывает недостаточно, поэтому покупка пары таких планок - более разумное решение. При выборе ориентируйтесь на свою платформу (Intel или AMD), убедитесь в поддержке частоты 5600 МГц и помните о важности двухканального режима. Этот модуль оптимален для бюджетной современной сборки, где приоритетом является переход на DDR5 без лишних затрат, но для игрового ПК или рабочей станции стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ или более.