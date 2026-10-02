Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти представляет собой сбалансированное решение для повседневных задач и бюджетной сборки. Он оптимально подойдет пользователям, которые обновляют или собирают неигровой домашний или офисный компьютер, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем для работы с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр и профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля такого объема и скорости будет недостаточно, но он может стать хорошим начальным шагом для последующего расширения до двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Это означает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что данная планка предназначена для настольных персональных компьютеров и физически не подойдет для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является на сегодняшний день хорошим базовым уровнем для комфортной работы. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и мультимедийных задач, делая систему отзывчивой. В играх или профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, но для своей ценовой категории данная планка предоставляет хороший баланс.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL16, в паре с частотой 2666 МГц обеспечивают приемлемую латентность для данного класса. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и умеренный нагрев. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленными характеристиками в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen). Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на заявленной частоте 2666 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), а также правильная настройка в UEFI/BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. При штатной частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В теплоотвод происходит эффективно за счет самой планки, поэтому дополнительное охлаждение не требуется. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или при установке нескольких модулей.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, так как она физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR3 или DDR5. На платформах начального уровня (например, с чипсетами Intel H-серии) память может работать только на официально поддерживаемой процессором частоте, которая часто ниже 2666 МГц. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы, где важна надежность бренда Kingston, но для игровых ПК или рабочих станций сразу рассматривайте комплект из двух планок для двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти представляет собой сбалансированное решение для повседневных задач и бюджетной сборки. Он оптимально подойдет пользователям, которые обновляют или собирают неигровой домашний или офисный компьютер, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем для работы с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр и профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля такого объема и скорости будет недостаточно, но он может стать хорошим начальным шагом для последующего расширения до двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Это означает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что данная планка предназначена для настольных персональных компьютеров и физически не подойдет для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является на сегодняшний день хорошим базовым уровнем для комфортной работы. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и мультимедийных задач, делая систему отзывчивой. В играх или профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, но для своей ценовой категории данная планка предоставляет хороший баланс.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL16, в паре с частотой 2666 МГц обеспечивают приемлемую латентность для данного класса. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и умеренный нагрев. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленными характеристиками в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen). Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на заявленной частоте 2666 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), а также правильная настройка в UEFI/BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. При штатной частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В теплоотвод происходит эффективно за счет самой планки, поэтому дополнительное охлаждение не требуется. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или при установке нескольких модулей.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, так как она физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR3 или DDR5. На платформах начального уровня (например, с чипсетами Intel H-серии) память может работать только на официально поддерживаемой процессором частоте, которая часто ниже 2666 МГц. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы, где важна надежность бренда Kingston, но для игровых ПК или рабочих станций сразу рассматривайте комплект из двух планок для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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