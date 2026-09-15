Описание товара Оперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YMBAA-1)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — отличный выбор для создания сбалансированного домашнего или игрового компьютера среднего уровня, а также для апгрейда уже существующей системы. С объёмом в 16 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, запускать современные игры и использовать требовательные приложения для монтажа или графики без ощутимых подтормаживаний. Он находится в оптимальной ценовой категории, предлагая заметный прирост производительности по сравнению с базовыми решениями на 2400-2666 МГц, но не претендует на статус экстремального оверклокерского комплекта для тонкой настройки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль Apacer использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Он выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры. Это значит, что планка физически не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются слоты SO-DIMM, поэтому перед покупкой важно убедиться в совместимости с вашей материнской платой для ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным для большинства современных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на плавность в играх, особенно при использовании интегрированной графики, и на скорость отклика системы в профессиональных приложениях. Для повседневной многозадачности и игр в Full HD разрешении такой связки объёма и скорости более чем достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначаются как CL, и их значение влияет на задержку отклика. Рабочее напряжение модуля составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц необходим активация профиля Intel XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте, например, 2133 МГц. Это избавляет пользователя от необходимости ручной настройки параметров и обеспечивает стабильную работу на заявленных характеристиках.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий Z, B, H) и AMD (чипсеты серий X и B), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4, а не для DDR3 или DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью частот (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать работу на 3200 МГц, особенно для процессоров AMD Ryzen, чья производительность сильно зависит от скорости ОЗУ.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка памяти оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности системы. Дизайн радиатора достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто ценит стабильность и не планирует создавать систему с акцентом на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации нужно установить два одинаковых модуля в парные слоты на материнской плате, что может вдвое увеличить пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Если вы покупаете одну планку сейчас, в будущем можно докупить аналогичную для раскрытия полного потенциала системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает профили XMP и частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на меньшей скорости. Помните, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. При сборке нового ПК с нуля стоит рассмотреть покупку сразу двух идентичных модулей для двухканального режима. Этот комплект оптимален для пользователей, ищущих надёжную и быструю память для текущих задач без излишков, но если вы планируете серьёзную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей общим объёмом 32 ГБ.