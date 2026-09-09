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Оперативная память Patriot DDR4 16Gb 2666MHz (PSD416G26662S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DDR4 16Gb 2666MHz (PSD416G26662S)

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Оперативная память Patriot DDR4 16Gb 2666MHz (PSD416G26662S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281245
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 16Gb 2666MHz (PSD416G26662S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он предлагает достаточный объём для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях и веб-браузере с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр. Если вы не планируете профессиональный монтаж видео или запуск новейших игр на ультра-настройках, эта память станет сбалансированным и экономичным решением, закрывающим повседневные задачи с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является актуальным для большинства современных настольных систем. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена для установки в обычный настольный компьютер и физически не подойдёт для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти - отличный объём для многозадачности. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы. В играх и большинстве приложений разница с более скоростными комплектами на 3200 МГц будет минимальной, особенно при использовании процессора Intel, тогда как для платформ AMD Ryzen более высокая частота памяти часто даёт более ощутимый прирост.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CL (CAS Latency), влияют на латентность памяти. Как правило, для памяти с частотой 2666 МГц используются не самые агрессивные тайминги, что обеспечивает стабильность. Данная модель поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет легко загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы и автоматически получить заявленные частоту и тайминги без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR4, и соответствующими процессорами Intel Core и AMD Ryzen. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Заявленная частота 2666 МГц поддерживается практически всеми современными платформами, однако для её активации может потребоваться включение профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию система часто запускает память на более низкой, стандартной частоте (например, 2133 МГц).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно в компактных корпусах, и упрощает установку. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение невелико и штатного обдува внутри корпуса обычно достаточно для стабильной работы даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух абсолютно одинаковых планок, что является оптимальным вариантом для подавляющего большинства пользователей. Установив их в правильные слоты материнской платы (обычно помеченные одним цветом), вы активируете двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, делая систему более отзывчивой. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется приобретать идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти. Хотя частота 2666 МГц хорошо поддерживается, её активация требует захода в BIOS и включения профиля XMP. Эта память - разумный выбор для сборки или апгрейда системы, где важны надёжность, достаточный объём и минимальная цена, а не рекордная частота. Геймерам, ориентированным на максимальный FPS в современных играх, особенно на платформе AMD, возможно, стоит рассмотреть комплекты с частотой от 3200 МГц. Для же для офисной работы, учёбы и домашнего использования 16 ГБ DDR4-2666 - отличный и выгодный вариант.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DDR4 16Gb 2666MHz (PSD416G26662S)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он предлагает достаточный объём для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях и веб-браузере с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр. Если вы не планируете профессиональный монтаж видео или запуск новейших игр на ультра-настройках, эта память станет сбалансированным и экономичным решением, закрывающим повседневные задачи с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является актуальным для большинства современных настольных систем. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена для установки в обычный настольный компьютер и физически не подойдёт для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти - отличный объём для многозадачности. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы. В играх и большинстве приложений разница с более скоростными комплектами на 3200 МГц будет минимальной, особенно при использовании процессора Intel, тогда как для платформ AMD Ryzen более высокая частота памяти часто даёт более ощутимый прирост.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CL (CAS Latency), влияют на латентность памяти. Как правило, для памяти с частотой 2666 МГц используются не самые агрессивные тайминги, что обеспечивает стабильность. Данная модель поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет легко загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы и автоматически получить заявленные частоту и тайминги без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR4, и соответствующими процессорами Intel Core и AMD Ryzen. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Заявленная частота 2666 МГц поддерживается практически всеми современными платформами, однако для её активации может потребоваться включение профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию система часто запускает память на более низкой, стандартной частоте (например, 2133 МГц).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно в компактных корпусах, и упрощает установку. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение невелико и штатного обдува внутри корпуса обычно достаточно для стабильной работы даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух абсолютно одинаковых планок, что является оптимальным вариантом для подавляющего большинства пользователей. Установив их в правильные слоты материнской платы (обычно помеченные одним цветом), вы активируете двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, делая систему более отзывчивой. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется приобретать идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти. Хотя частота 2666 МГц хорошо поддерживается, её активация требует захода в BIOS и включения профиля XMP. Эта память - разумный выбор для сборки или апгрейда системы, где важны надёжность, достаточный объём и минимальная цена, а не рекордная частота. Геймерам, ориентированным на максимальный FPS в современных играх, особенно на платформе AMD, возможно, стоит рассмотреть комплекты с частотой от 3200 МГц. Для же для офисной работы, учёбы и домашнего использования 16 ГБ DDR4-2666 - отличный и выгодный вариант.

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