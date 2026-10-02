Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти - надежное решение для апгрейда ноутбука или компактного настольного компьютера. Он отлично подойдет для офисной работы, учёбы и повседневного использования, где требуется отзывчивость системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для комфортной многозадачности, избавляя от неприятных ""тормозов"" при переключении между программами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важнейшая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Не пытайтесь установить его в стандартный настольный компьютер, так как физически он не подойдет к разъёмам DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных ноутбуков. Частота 2400 МГц обеспечивает стабильную и быструю работу системы, заметно ускоряя загрузку приложений и отклик в повседневных задачах. Такой скорости достаточно для плавного воспроизведения мультимедиа, работы в офисных пакетах и даже для некоторых не самых требовательных игр, где производительность не упирается в графический процессор.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для ноутбуков. Тайминги, включая CL17, являются типичными для данной частоты и обеспечивают оптимальную латентность для стабильной работы. Этот модуль не поддерживает автоматические профили разгона XMP, так как в ноутбуках такие настройки встречаются редко; память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата вашего устройства.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством ноутбуков и систем на базе процессоров Intel и AMD, выпущенных за последние несколько лет и использующих память DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, поскольку поколения памяти не взаимозаменяемы. Также стоит проверить технические характеристики устройства на предмет поддерживаемого максимального объёма и частоты памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение на штатных частотах не требует дополнительного охлаждения. Отсутствие радиатора гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск механического конфликта с другими компонентами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке для апгрейда проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или планируете ли вы заменить уже установленную память. Смешивание модулей разных производителей, объёмов или частот может привести к нестабильной работе на более низких настройках.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль пригодным только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает частоту 2400 МГц; многие ноутбуки могут автоматически понизить её до стандартных 2133 МГц или другой поддерживаемой величины. Этот модуль оптимален для пользователей, желающих увеличить отзывчивость и многозадачность своего ноутбука без излишних затрат. Если вам нужна память для игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции, следует рассматривать комплекты DIMM с поддержкой XMP и более высокими частотами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz p...
-
В наличииЦена 12 060 руб.3015 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC21300 SODIMM (AD4S266616G1...
-
В наличииЦена 12 060 руб.3015 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16Gb PC25600 3200MHz (AD4S320016G...
-
В наличииЦена 12 290 руб.3073 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR4 16Gb 2400MHz (PVS416G240C5S)
-
В наличииЦена 12 610 руб.3153 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YM...
-
В наличииЦена 12 640 руб.3160 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series Black 16GB (R7...
-
В наличииЦена 12 700 руб.3175 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR4 16Gb 2666MHz (PSD416G26662S)
-
В наличииЦена 12 700 руб.3175 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S48008G-S)
-
В наличииЦена 12 740 руб.3185 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200MHz (NTBSD4N32SP-16)
-
В наличииЦена 12 840 руб.3210 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD 16Gb 3200MHz (R9416G3206S2S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти - надежное решение для апгрейда ноутбука или компактного настольного компьютера. Он отлично подойдет для офисной работы, учёбы и повседневного использования, где требуется отзывчивость системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для комфортной многозадачности, избавляя от неприятных ""тормозов"" при переключении между программами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важнейшая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Не пытайтесь установить его в стандартный настольный компьютер, так как физически он не подойдет к разъёмам DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных ноутбуков. Частота 2400 МГц обеспечивает стабильную и быструю работу системы, заметно ускоряя загрузку приложений и отклик в повседневных задачах. Такой скорости достаточно для плавного воспроизведения мультимедиа, работы в офисных пакетах и даже для некоторых не самых требовательных игр, где производительность не упирается в графический процессор.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для ноутбуков. Тайминги, включая CL17, являются типичными для данной частоты и обеспечивают оптимальную латентность для стабильной работы. Этот модуль не поддерживает автоматические профили разгона XMP, так как в ноутбуках такие настройки встречаются редко; память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата вашего устройства.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством ноутбуков и систем на базе процессоров Intel и AMD, выпущенных за последние несколько лет и использующих память DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, поскольку поколения памяти не взаимозаменяемы. Также стоит проверить технические характеристики устройства на предмет поддерживаемого максимального объёма и частоты памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение на штатных частотах не требует дополнительного охлаждения. Отсутствие радиатора гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск механического конфликта с другими компонентами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке для апгрейда проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или планируете ли вы заменить уже установленную память. Смешивание модулей разных производителей, объёмов или частот может привести к нестабильной работе на более низких настройках.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль пригодным только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает частоту 2400 МГц; многие ноутбуки могут автоматически понизить её до стандартных 2133 МГц или другой поддерживаемой величины. Этот модуль оптимален для пользователей, желающих увеличить отзывчивость и многозадачность своего ноутбука без излишних затрат. Если вам нужна память для игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции, следует рассматривать комплекты DIMM с поддержкой XMP и более высокими частотами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)