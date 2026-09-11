Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличным выбором для сборки недорогого, но современного офисного или домашнего ПК начального уровня, а также для апгрейда старой системы на базе совместимой платформы. Объёма 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр, однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или современных игр с высокими настройками графики потребуется комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти на момент его выхода. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревающей DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно этот тип. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров — установить такую планку в ноутбук или мини-ПК с разъёмом SO-DIMM физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ с базовой для DDR5 частотой 4800 МГц. Такой частоты достаточно для стабильной и отзывчивой работы системы в повседневных задачах, обеспечивая заметный прирост по сравнению с медленными модулями DDR4 в сценариях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, таких как архивация данных или загрузка уровней в играх. Однако важно понимать, что для раскрытия потенциала DDR5 в ресурсоёмких приложениях часто требуется комплект из двух модулей, работающих в двухканальном режиме, что удваивает эффективную пропускную способность.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Планка памяти работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, обычно указываются производителем в спецификациях и влияют на задержки при обращении к данным. Данный модуль, вероятно, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD, что означает работу на гарантированной частоте 4800 МГц без дополнительных настроек в BIOS — это стабильный и предсказуемый вариант для пользователей, не планирующих заниматься оверклокингом.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и выше, которые имеют поддержку стандарта DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. На некоторых бюджетных материнских платах максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель из серии Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти даже при продолжительной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности работы. Высота планки с радиатором остаётся в разумных пределах, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок, где на первом месте стоит надёжность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Это даст значительный прирост скорости по сравнению с одноканальным режимом. В будущем вы сможете расширить систему, докупив ещё один или три таких же модуля, но смешивать их с памятью других производителей или с другими таймингами не рекомендуется во избежание нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это физическая и электрическая несовместимость DDR5 с любыми предыдущими поколениями памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Для раскрытия потенциала современной платформы и комфортной работы в 2024 году и далее стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ как минимально рекомендуемый для большинства задач. Данный модуль Netac Shadow II — это надёжное и энергоэффективное решение для создания базовой системы или её постепенного апгрейда, но для сборки высокопроизводительного игрового ПК лучше сразу обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличным выбором для сборки недорогого, но современного офисного или домашнего ПК начального уровня, а также для апгрейда старой системы на базе совместимой платформы. Объёма 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр, однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или современных игр с высокими настройками графики потребуется комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти на момент его выхода. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревающей DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно этот тип. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров — установить такую планку в ноутбук или мини-ПК с разъёмом SO-DIMM физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ с базовой для DDR5 частотой 4800 МГц. Такой частоты достаточно для стабильной и отзывчивой работы системы в повседневных задачах, обеспечивая заметный прирост по сравнению с медленными модулями DDR4 в сценариях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, таких как архивация данных или загрузка уровней в играх. Однако важно понимать, что для раскрытия потенциала DDR5 в ресурсоёмких приложениях часто требуется комплект из двух модулей, работающих в двухканальном режиме, что удваивает эффективную пропускную способность.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Планка памяти работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, обычно указываются производителем в спецификациях и влияют на задержки при обращении к данным. Данный модуль, вероятно, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD, что означает работу на гарантированной частоте 4800 МГц без дополнительных настроек в BIOS — это стабильный и предсказуемый вариант для пользователей, не планирующих заниматься оверклокингом.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и выше, которые имеют поддержку стандарта DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. На некоторых бюджетных материнских платах максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель из серии Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти даже при продолжительной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности работы. Высота планки с радиатором остаётся в разумных пределах, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок, где на первом месте стоит надёжность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Это даст значительный прирост скорости по сравнению с одноканальным режимом. В будущем вы сможете расширить систему, докупив ещё один или три таких же модуля, но смешивать их с памятью других производителей или с другими таймингами не рекомендуется во избежание нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это физическая и электрическая несовместимость DDR5 с любыми предыдущими поколениями памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Для раскрытия потенциала современной платформы и комфортной работы в 2024 году и далее стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ как минимально рекомендуемый для большинства задач. Данный модуль Netac Shadow II — это надёжное и энергоэффективное решение для создания базовой системы или её постепенного апгрейда, но для сборки высокопроизводительного игрового ПК лучше сразу обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.
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