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Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200)

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Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200) - фото 1
Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
  • Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200) - фото 1
  • Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735320
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
25

Описание товара Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200)

Оперативная память Crucial на 16 ГБ в форм-факторе DIMM — это удачное решение для тех, кто ценит стабильную и быструю работу системы. Благодаря высокой тактовой частоте 3200 МГц ваша машина легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Пропускная способность 25600 Мб/с обеспечивает мгновенный отклик при запуске программ. Современный стандарт DDR4 сочетается с низким энергопотреблением (всего 1,2 В), что помогает избежать перегрева даже при нагрузках. Отличный вариант для апгрейда как домашнего, так и рабочего компьютера, когда нужна действительно оперативная память с запасом производительности.

Отзывы о товаре Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Crucial на 16 ГБ в форм-факторе DIMM — это удачное решение для тех, кто ценит стабильную и быструю работу системы. Благодаря высокой тактовой частоте 3200 МГц ваша машина легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Пропускная способность 25600 Мб/с обеспечивает мгновенный отклик при запуске программ. Современный стандарт DDR4 сочетается с низким энергопотреблением (всего 1,2 В), что помогает избежать перегрева даже при нагрузках. Отличный вариант для апгрейда как домашнего, так и рабочего компьютера, когда нужна действительно оперативная память с запасом производительности.
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Отзывы


Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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