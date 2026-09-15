Память оперативная DDR5 Patriot 8Gb 4800MHz (PSD58G480041)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Patriot 8Gb 4800MHz (PSD58G480041)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти подойдёт тем, кто собирает или модернизирует бюджетный или офисный компьютер на базе новой платформы с поддержкой DDR5. Он является базовой точкой входа в стандарт DDR5, предоставляя достаточный объём для комфортной работы с операционной системой, офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Однако для профессиональных задач вроде монтажа видео, 3D-рендеринга или современных игр в высоких разрешениях лучше сразу рассматривать комплект из двух или более модулей большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение после DDR4. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность, но физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем требуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым размером для базовых конфигураций. Номинальная рабочая частота - 4800 МГц, что является стандартной базовой частотой для памяти DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с типичными частотами DDR4. Для одноканального режима (при установке одного модуля) этой скорости хватит для повседневных задач, но для раскрытия потенциала современных процессоров и игр критически важна установка двух идентичных планок для активации двухканального режима, который удваивает скорость обмена данными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, включая CAS Latency (CL), определяют задержки при обращении к данным. Для базовой памяти DDR5-4800, как у этой модели, тайминги обычно не являются низкими, что является компромиссом для достижения высокой частоты при доступной цене. Рабочее напряжение у памяти DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует меньшему тепловыделению. Данный модуль, вероятно, поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой 4800 МГц в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на платформе AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, поскольку они не взаимозаменяемы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, скорее всего, представляет собой планку без массивного радиатора охлаждения, либо с очень простым алюминиевым теплораспределителем. Для работы на штатной частоте 4800 МГц этого достаточно, так как тепловыделение не является экстремальным. Отсутствие крупного радиатора также снижает риск конфликта с установленным процессорным кулером башенного типа. Подсветка (RGB) у этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных рабочих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в системах с поддержкой двухканального режима рекомендуется приобретать и устанавливать два идентичных модуля одновременно, размещая их в правильных слотах материнской платы (обычно с интервалом, например, в первый и третий слот). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожую по характеристикам (бренд, частота, тайминги) планку, однако идеальная стабильность гарантируется при использовании модулей из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это необходимость совместимой платформы DDR5. На старых материнских платах под DDR4 этот модуль работать не будет. Учитывая, что это одна планка на 8 ГБ, для игрового или рабочего ПК в 2024 году и далее этого объёма на канал может быть мало; оптимальным стартом считается комплект из двух планок по 8 ГБ (итого 16 ГБ). Перед покупкой проверьте, позволяет ли выбранная вами материнская плата и процессор работать с частотой 4800 МГц, а также обновите BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости с памятью. Этот модуль - разумный выбор для начальной сборки на новой платформе с последующим быстрым расширением до двухканальной конфигурации.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти подойдёт тем, кто собирает или модернизирует бюджетный или офисный компьютер на базе новой платформы с поддержкой DDR5. Он является базовой точкой входа в стандарт DDR5, предоставляя достаточный объём для комфортной работы с операционной системой, офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Однако для профессиональных задач вроде монтажа видео, 3D-рендеринга или современных игр в высоких разрешениях лучше сразу рассматривать комплект из двух или более модулей большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение после DDR4. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность, но физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем требуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым размером для базовых конфигураций. Номинальная рабочая частота - 4800 МГц, что является стандартной базовой частотой для памяти DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с типичными частотами DDR4. Для одноканального режима (при установке одного модуля) этой скорости хватит для повседневных задач, но для раскрытия потенциала современных процессоров и игр критически важна установка двух идентичных планок для активации двухканального режима, который удваивает скорость обмена данными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, включая CAS Latency (CL), определяют задержки при обращении к данным. Для базовой памяти DDR5-4800, как у этой модели, тайминги обычно не являются низкими, что является компромиссом для достижения высокой частоты при доступной цене. Рабочее напряжение у памяти DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует меньшему тепловыделению. Данный модуль, вероятно, поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой 4800 МГц в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на платформе AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, поскольку они не взаимозаменяемы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, скорее всего, представляет собой планку без массивного радиатора охлаждения, либо с очень простым алюминиевым теплораспределителем. Для работы на штатной частоте 4800 МГц этого достаточно, так как тепловыделение не является экстремальным. Отсутствие крупного радиатора также снижает риск конфликта с установленным процессорным кулером башенного типа. Подсветка (RGB) у этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных рабочих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в системах с поддержкой двухканального режима рекомендуется приобретать и устанавливать два идентичных модуля одновременно, размещая их в правильных слотах материнской платы (обычно с интервалом, например, в первый и третий слот). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожую по характеристикам (бренд, частота, тайминги) планку, однако идеальная стабильность гарантируется при использовании модулей из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это необходимость совместимой платформы DDR5. На старых материнских платах под DDR4 этот модуль работать не будет. Учитывая, что это одна планка на 8 ГБ, для игрового или рабочего ПК в 2024 году и далее этого объёма на канал может быть мало; оптимальным стартом считается комплект из двух планок по 8 ГБ (итого 16 ГБ). Перед покупкой проверьте, позволяет ли выбранная вами материнская плата и процессор работать с частотой 4800 МГц, а также обновите BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости с памятью. Этот модуль - разумный выбор для начальной сборки на новой платформе с последующим быстрым расширением до двухканальной конфигурации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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