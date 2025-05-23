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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002)

24 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367106
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х4
Вес, г.
30

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - отличное решение для базового апгрейда системы или сборки нового домашнего и офисного компьютера. Он обеспечивает достаточный объём для комфортной работы в операционной системе, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео этот модуль может стать отправной точкой, но для серьёзных нагрузок стоит рассмотреть комплект большего объёма или более высокие скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который долгое время был массовым выбором для настольных систем и до сих пор актуален для множества платформ. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие эффективные частоты и сниженное рабочее напряжение. Форм-фактор модуля - стандартный DIMM, что означает его предназначение для установки в настольные материнские платы; в слоты для ноутбуков (SO-DIMM) он физически не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Этого достаточно для решения большинства повседневных задач с большим запасом. Заявленная частота работы составляет 3200 МГц, что для стандарта DDR4 является хорошим балансом между ценой и производительностью. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и может дать небольшой прирост в играх, особенно при использовании интегрированной графики процессора.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения задержек (таймингов) для этой модели обычно соответствуют стандартным для частоты 3200 МГц, например, CL22 или CL16, что напрямую влияет на латентность памяти. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.2 В, повышающиеся при активации профиля XMP.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и AM4-сокета. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости (например, Intel B360/H370/Z390 или AMD B450/X570), и корректная настройка XMP в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная серия Patriot Signature выполнена в лаконичном стиле без массивных радиаторов, что делает планку компактной и универсальной. Такое решение отлично подходит для систем, где не планируется экстремальный разгон, а приоритетом является гарантированная совместимость с любыми процессорными кулерами, включая крупные башенные. Отсутствие подсветки делает память нейтральным компонентом, который не будет конфликтовать с дизайном любой системной сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку это одиночный модуль, он будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которым критически важна ширина канала доступа к памяти, рекомендуется использовать два или четыре идентичных модуля. Поэтому для новой сборки оптимально сразу приобрести два таких модуля для работы в двухканальном режиме, что значительно повысит производительность в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс - это использование одной планки, что ограничивает производительность из-за одноканального режима. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Если ваша цель - апгрейд старой системы, проверьте, какой максимальный объём и частоту памяти официально поддерживает ваш процессор. Этот модуль станет отличным бюджетным выбором для офисного ПК или первого шага в сборке, но для игровой системы сразу стоит планировать покупку двух модулей для двухканального режима.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
главное что работает, завелась на 3200 как доктор прописал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Завилась сразу. (на каналы не смотрите, материка глючит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, на своих 3200 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу на 3200,пацаны из компьютерного говорят патриот топчик,сами чипы хуникс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Память достояная, есть радиатор но, НЕ ПОКУПАЙТЕ, поищите другое, это память дубавая, у неё очень высокие тайминги для своей скорости.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги грех жаловаться, память завелась сразу на 3200
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Эдвард Р.

Достоинства:


Комментарий:
все завелось!! планки рабочие! покупкой доволен! все бобра!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Память как память Работает на 2666 вместо 3200, т к р5 1600 поддерживает максимум 2666
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Какашка Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ро ботает суперклассно мне оо чень нраится
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Влад Х.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе норм но в пк не устонавливал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наги К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответвует описанию. Все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,пришло во время и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
оперативна ваще кайф бомба лещ вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает, частотность как указана, объем тоже.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память с хорошими частотами за 2880р
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. не разгонял.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, беру такие уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, не знаю что добавить, работает и выполняет свою главную функцию можете брать
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
память пришла быстро, установил и пока полет нормальный, в биосе все сразу отоброзилось
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает как заявлено 3200мгц
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Valeriy K.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, недостатков не выявил...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная память крутого производителя, работает без нареканий. Гнать не стал, и так шустрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
qtonn skr

Достоинства:


Комментарий:
xmp нет,но и без него хорошо,хоть и завелась на 2933,но это из за того что у меня проц больше и не поддерживает,а так все норм



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - отличное решение для базового апгрейда системы или сборки нового домашнего и офисного компьютера. Он обеспечивает достаточный объём для комфортной работы в операционной системе, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео этот модуль может стать отправной точкой, но для серьёзных нагрузок стоит рассмотреть комплект большего объёма или более высокие скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который долгое время был массовым выбором для настольных систем и до сих пор актуален для множества платформ. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие эффективные частоты и сниженное рабочее напряжение. Форм-фактор модуля - стандартный DIMM, что означает его предназначение для установки в настольные материнские платы; в слоты для ноутбуков (SO-DIMM) он физически не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Этого достаточно для решения большинства повседневных задач с большим запасом. Заявленная частота работы составляет 3200 МГц, что для стандарта DDR4 является хорошим балансом между ценой и производительностью. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и может дать небольшой прирост в играх, особенно при использовании интегрированной графики процессора.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения задержек (таймингов) для этой модели обычно соответствуют стандартным для частоты 3200 МГц, например, CL22 или CL16, что напрямую влияет на латентность памяти. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.2 В, повышающиеся при активации профиля XMP.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и AM4-сокета. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости (например, Intel B360/H370/Z390 или AMD B450/X570), и корректная настройка XMP в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная серия Patriot Signature выполнена в лаконичном стиле без массивных радиаторов, что делает планку компактной и универсальной. Такое решение отлично подходит для систем, где не планируется экстремальный разгон, а приоритетом является гарантированная совместимость с любыми процессорными кулерами, включая крупные башенные. Отсутствие подсветки делает память нейтральным компонентом, который не будет конфликтовать с дизайном любой системной сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку это одиночный модуль, он будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которым критически важна ширина канала доступа к памяти, рекомендуется использовать два или четыре идентичных модуля. Поэтому для новой сборки оптимально сразу приобрести два таких модуля для работы в двухканальном режиме, что значительно повысит производительность в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс - это использование одной планки, что ограничивает производительность из-за одноканального режима. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Если ваша цель - апгрейд старой системы, проверьте, какой максимальный объём и частоту памяти официально поддерживает ваш процессор. Этот модуль станет отличным бюджетным выбором для офисного ПК или первого шага в сборке, но для игровой системы сразу стоит планировать покупку двух модулей для двухканального режима.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
главное что работает, завелась на 3200 как доктор прописал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Завилась сразу. (на каналы не смотрите, материка глючит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, на своих 3200 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу на 3200,пацаны из компьютерного говорят патриот топчик,сами чипы хуникс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Память достояная, есть радиатор но, НЕ ПОКУПАЙТЕ, поищите другое, это память дубавая, у неё очень высокие тайминги для своей скорости.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги грех жаловаться, память завелась сразу на 3200
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Эдвард Р.

Достоинства:


Комментарий:
все завелось!! планки рабочие! покупкой доволен! все бобра!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Память как память Работает на 2666 вместо 3200, т к р5 1600 поддерживает максимум 2666
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Какашка Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ро ботает суперклассно мне оо чень нраится
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Влад Х.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе норм но в пк не устонавливал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наги К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответвует описанию. Все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,пришло во время и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
оперативна ваще кайф бомба лещ вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает, частотность как указана, объем тоже.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память с хорошими частотами за 2880р
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. не разгонял.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, беру такие уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, не знаю что добавить, работает и выполняет свою главную функцию можете брать
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
память пришла быстро, установил и пока полет нормальный, в биосе все сразу отоброзилось
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает как заявлено 3200мгц
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Valeriy K.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, недостатков не выявил...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная память крутого производителя, работает без нареканий. Гнать не стал, и так шустрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
qtonn skr

Достоинства:


Комментарий:
xmp нет,но и без него хорошо,хоть и завелась на 2933,но это из за того что у меня проц больше и не поддерживает,а так все норм


Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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