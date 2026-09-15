Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 16GB PC21300 SODIMM (AD4S266616G19-SGN)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным решением для обновления или ремонта ноутбука, компактного ПК или моноблока. Он идеально подходит для повседневных задач: работы в офисных пакетах, учёбы, просмотра веб-страниц и потокового видео. Объём в 16 ГБ обеспечит комфортную многозадачность с десятками вкладок в браузере и лёгкими приложениями одновременно, хотя для профессионального монтажа видео или требовательных современных игр может потребоваться либо более высокая частота, либо увеличение общего объёма путём установки второго аналогичного модуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности для современных, но не самых новых платформ. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, что означает предназначение исключительно для ноутбуков, компактных настольных систем (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Важно помнить, что стандартные планки для десктопных ПК (DIMM) физически несовместимы с этими слотами, поэтому при выборе нужно чётко ориентироваться на тип вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 2666 МГц. Такой объём на сегодня является комфортным минимумом для большинства пользователей, позволяя системе не обращаться к медленному файлу подкачки на диске при активной работе. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы в целом. Для типичных сценариев использования ноутбука разница с более быстрыми модулями DDR4 (например, 3200 МГц) в повседневной работе будет малозаметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL19, что является типичным значением для модулей такого класса и частоты. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает приемлемую латентность для штатной работы. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критично важно для компактных корпусов ноутбуков. Стоит отметить, что данная модель, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на своих штатных частотах, что упрощает установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбучными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях вашего ноутбука или материнской платы, поддерживает ли она именно SO-DIMM DDR4 и максимально допустимый объём на слот. Частота 2666 МГц является широко поддерживаемой, но итоговая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и настройками BIOS. В большинстве случаев система автоматически выставит корректные параметры.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей SO-DIMM, обусловленное жёсткими ограничениями по пространству внутри мобильных устройств и умеренным тепловыделением на штатных частотах. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует её установку в любой ноутбук с соответствующим слотом. Подсветка или какие-либо декоративные элементы также отсутствуют, что соответствует строгому утилитарному назначению модуля.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить второй идентичный (или максимально близкий по характеристикам) модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлена одна планка меньшего объёма, вы можете дополнить систему этим модулем, но для идеальной совместимости и стабильности рекомендуется использовать память одной партии и модели.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе нужно уделить физической совместимости: ваш ноутбук должен иметь свободный слот SO-DIMM для памяти DDR4. Уточните максимальный поддерживаемый объём на канал и общую ёмкость в руководстве пользователя. Для апгрейда старого ноутбука с DDR3 эта память не подойдёт. Модуль отлично справится с задачами офиса, учёбы и веб-сёрфинга, но если вы планируете использовать ресурсоёмкие приложения или игры, рассмотрите вариант установки двух таких планок для получения 32 ГБ в двухканальном режиме. Если же ваша цель — максимальная производительность в играх на настольной платформе, вам нужны модули DIMM с поддержкой XMP и более высокой частотой.