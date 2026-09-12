Оперативная память Kingston FURY Beast Renegade RGB DDR4 DIMM 32Gb 3200MHz (KF432C16RB2A/32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Renegade RGB DDR4 DIMM 32Gb 3200MHz (KF432C16RB2A/32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти рассчитан на пользователей, которые хотят получить от своей системы высокую отзывчивость и плавность в играх, а также в рабочих приложениях. 32 ГБ объёма с частотой 3200 МГц отлично подойдут для сборки мощного игрового ПК, способного работать с требовательными проектами, стримингом и множеством фоновых задач одновременно. Он также станет удачным выбором для рабочей станции, занимающейся монтажом видео или обработкой фотографий, где важен как объём для работы с кэшем, так и скорость отклика интерфейса.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и выше. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных компьютеров. Модули стандарта SO-DIMM для ноутбуков или компактных ПК сюда не подойдут, это важно учитывать при выборе.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объёмом 32 ГБ, что предоставляет большую гибкость для сборки системы - вы можете начать с одной планки и в будущем добавить вторую для активации двухканального режима. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что заметно ускоряет загрузку игровых уровней, уменьшает подтормаживания в открытых мирах и повышает общую отзывчивость системы при многозадачности. Для большинства игр и повседневных задач такой частоты более чем достаточно, она является оптимальным балансом между производительностью и ценой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Более низкие тайминги (например, CL14) были бы ещё быстрее, но и значительно дороже. Стандартное напряжение для работы на заявленной частоте составляет 1.35 В. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DDR4 и чипсеты, поддерживающие частоту 3200 МГц и выше. Для процессоров AMD Ryzen рекомендуется активировать профиль XMP (часто называемый D.O.C.P. или A-XMP в BIOS плат ASUS, Gigabyte и других), чтобы гарантированно выйти на заявленные характеристики. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не только от платы, но и от встроенного контроллера памяти процессора, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашего CPU.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планки стандартная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через совместимое ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания гармоничного визуального образа всей сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одиночного модуля объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете расширение в будущем, оптимальнее сразу приобрести второй такой же модуль для идеальной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является использование только в системах с поддержкой DDR4 - установить модуль в слот DDR3 или DDR5 физически невозможно. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата, которая её поддерживает, и соответствующая настройка XMP/D.O.C.P. в BIOS. Если вы собираете мощную игровую или рабочую систему с нуля, стоит рассмотреть покупку двух модулей сразу для двухканального режима. Для апгрейда старого ПК с одной планкой этот модуль станет отличным способом быстро увеличить объём ОЗУ до комфортных 32 ГБ или более при дальнейшем расширении.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти рассчитан на пользователей, которые хотят получить от своей системы высокую отзывчивость и плавность в играх, а также в рабочих приложениях. 32 ГБ объёма с частотой 3200 МГц отлично подойдут для сборки мощного игрового ПК, способного работать с требовательными проектами, стримингом и множеством фоновых задач одновременно. Он также станет удачным выбором для рабочей станции, занимающейся монтажом видео или обработкой фотографий, где важен как объём для работы с кэшем, так и скорость отклика интерфейса.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и выше. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных компьютеров. Модули стандарта SO-DIMM для ноутбуков или компактных ПК сюда не подойдут, это важно учитывать при выборе.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объёмом 32 ГБ, что предоставляет большую гибкость для сборки системы - вы можете начать с одной планки и в будущем добавить вторую для активации двухканального режима. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что заметно ускоряет загрузку игровых уровней, уменьшает подтормаживания в открытых мирах и повышает общую отзывчивость системы при многозадачности. Для большинства игр и повседневных задач такой частоты более чем достаточно, она является оптимальным балансом между производительностью и ценой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Более низкие тайминги (например, CL14) были бы ещё быстрее, но и значительно дороже. Стандартное напряжение для работы на заявленной частоте составляет 1.35 В. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DDR4 и чипсеты, поддерживающие частоту 3200 МГц и выше. Для процессоров AMD Ryzen рекомендуется активировать профиль XMP (часто называемый D.O.C.P. или A-XMP в BIOS плат ASUS, Gigabyte и других), чтобы гарантированно выйти на заявленные характеристики. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не только от платы, но и от встроенного контроллера памяти процессора, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашего CPU.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планки стандартная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через совместимое ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания гармоничного визуального образа всей сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одиночного модуля объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете расширение в будущем, оптимальнее сразу приобрести второй такой же модуль для идеальной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является использование только в системах с поддержкой DDR4 - установить модуль в слот DDR3 или DDR5 физически невозможно. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата, которая её поддерживает, и соответствующая настройка XMP/D.O.C.P. в BIOS. Если вы собираете мощную игровую или рабочую систему с нуля, стоит рассмотреть покупку двух модулей сразу для двухканального режима. Для апгрейда старого ПК с одной планкой этот модуль станет отличным способом быстро увеличить объём ОЗУ до комфортных 32 ГБ или более при дальнейшем расширении.
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