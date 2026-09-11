Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-16B)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-16B)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ отлично подойдёт для создания сбалансированного домашнего или игрового компьютера. Он закрывает потребности пользователей, которые много времени проводят в играх, работают с офисными приложениями и множеством вкладок браузера одновременно, а также занимаются базовым редактированием фото или лёгким видеомонтажом. Для бюджетной офисной сборки такой объём будет избыточным, а для профессиональной рабочей станции с тяжёлыми проектами может не хватить, но для большинства повседневных задач и современных игр его более чем достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически и электрически несовместимы с более старыми поколениями DDR3 или новейшими DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте представлена одна планка объёмом 16 ГБ с эффективной частотой 3200 МГц. Такой объём позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, не беспокоясь о нехватке памяти при запуске требовательной игры на фоне работающего мессенджера и браузера. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, ощутимо увеличивая скорость подгрузки текстур в играх и общую отзывчивость системы по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В и оптимизированные заводские тайминги. Скорее всего, для активации частоты 3200 МГц потребуется включить профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, что позволит системе автоматически настроить все необходимые параметры. Это избавляет пользователя от сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу на паспортной скорости.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ, использующих память DDR4: это процессоры Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы такую частоту поддерживали как центральный процессор, так и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Netac выполнена в классическом дизайне без массивного радиатора, что является её отличительной чертой. Это снижает общую высоту планки, полностью исключая риск конфликта с установленным башенным процессорным кулером даже в компактных корпусах. Отсутствие массивного охлаждения не является проблемой для работы на частоте 3200 МГц, так как стандартное напряжение DDR4 не приводит к сильному нагреву в повседневных сценариях использования.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку это одиночный модуль на 16 ГБ, система будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты на материнской плате, обозначенные одним цветом. Поэтому для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется приобрести сразу два таких модуля либо докупить в будущем второй абсолютно такой же.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканале, что снижает потенциал производительности системы, особенно в играх и интегрированной графике. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает частоты до 3200 МГц, иначе память будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Этот модуль — оптимальный выбор для пользователей, ценящих простоту, низкопрофильный дизайн и планирующих в будущем собрать двухканальную конфигурацию, но тем, кто собирает систему с нуля, для сразу лучшей производительности стоит рассмотреть готовый комплект из двух планок.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ отлично подойдёт для создания сбалансированного домашнего или игрового компьютера. Он закрывает потребности пользователей, которые много времени проводят в играх, работают с офисными приложениями и множеством вкладок браузера одновременно, а также занимаются базовым редактированием фото или лёгким видеомонтажом. Для бюджетной офисной сборки такой объём будет избыточным, а для профессиональной рабочей станции с тяжёлыми проектами может не хватить, но для большинства повседневных задач и современных игр его более чем достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически и электрически несовместимы с более старыми поколениями DDR3 или новейшими DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте представлена одна планка объёмом 16 ГБ с эффективной частотой 3200 МГц. Такой объём позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, не беспокоясь о нехватке памяти при запуске требовательной игры на фоне работающего мессенджера и браузера. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, ощутимо увеличивая скорость подгрузки текстур в играх и общую отзывчивость системы по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В и оптимизированные заводские тайминги. Скорее всего, для активации частоты 3200 МГц потребуется включить профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, что позволит системе автоматически настроить все необходимые параметры. Это избавляет пользователя от сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу на паспортной скорости.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ, использующих память DDR4: это процессоры Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы такую частоту поддерживали как центральный процессор, так и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Netac выполнена в классическом дизайне без массивного радиатора, что является её отличительной чертой. Это снижает общую высоту планки, полностью исключая риск конфликта с установленным башенным процессорным кулером даже в компактных корпусах. Отсутствие массивного охлаждения не является проблемой для работы на частоте 3200 МГц, так как стандартное напряжение DDR4 не приводит к сильному нагреву в повседневных сценариях использования.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку это одиночный модуль на 16 ГБ, система будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты на материнской плате, обозначенные одним цветом. Поэтому для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется приобрести сразу два таких модуля либо докупить в будущем второй абсолютно такой же.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканале, что снижает потенциал производительности системы, особенно в играх и интегрированной графике. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает частоты до 3200 МГц, иначе память будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Этот модуль — оптимальный выбор для пользователей, ценящих простоту, низкопрофильный дизайн и планирующих в будущем собрать двухканальную конфигурацию, но тем, кто собирает систему с нуля, для сразу лучшей производительности стоит рассмотреть готовый комплект из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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