Описание товара Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast8Gb 3600Mhz (KF436C17BB/8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые стремятся повысить отзывчивость и производительность своей системы без чрезмерных трат. Он оптимально подходит для апгрейда домашнего или игрового ПК среднего уровня, обеспечивая плавность в современных играх и комфортную работу с большим количеством приложений и вкладок браузера одновременно. Комплект из одной планки на 8 ГБ является хорошим стартом для сборки или разумным точечным улучшением для систем, работающих на базовой частоте.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на сегодня является наиболее распространённым и сбалансированным решением для настольных компьютеров. Он использует форм-фактор DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами на стандартных материнских платах для ПК. Это поколение памяти предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшей DDR3, но не совместимо с новейшими платформами, рассчитанными на DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 8 ГБ при частоте 3600 МГц обеспечивает солидную пропускную способность для широкого круга задач. Такой объём достаточен для комфортного гейминга в большинстве современных проектов, работы с офисными пакетами и даже нетребовательного монтажа. Высокая частота в 3600 МГц положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей плавности системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL17, что является хорошим балансом для частоты 3600 МГц, обеспечивая низкую задержку при высокой пропускной способности. Рабочее напряжение обычно составляет 1.35 В, что типично для модулей с поддержкой разгона. Для активации заявленной частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить настройки разгона в BIOS материнской платы без необходимости ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD на сокетах AM4 и TRX40, поддерживающих память DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически не совместимы с другими поколениями. Для выхода на заявленные 3600 МГц на некоторых платформах может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS и, в редких случаях, его обновление.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором из серии FURY Beast, который эффективно рассеивает тепло при работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что делает установку простой в большинстве корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её прагматичным выбором для пользователей, ценящих функциональность и чистый внешний вид системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке вы приобретаете один отдельный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот на материнской плате. Поэтому, если вы планируете сборку с нуля или хотите максимальную отдачу, стоит сразу рассмотреть покупку комплекта из двух модулей. Докупать одиночную планку для расширения объёма можно, но лучше использовать модули с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Основным ограничением при использовании одного модуля является работа в одноканальном режиме, что снижает пропускную способность памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти (DDR4) с поддержкой вашей материнской платы и убедитесь, что чипсет и процессор способны стабильно работать с частотой 3600 МГц. Этот модуль - отличный баланс цены и скорости для апгрейда или стартовой сборки, но для профессиональных рабочих станций или топовых игровых систем стоит сразу смотреть в сторону комплектов из двух или четырёх планок суммарным объёмом от 16 ГБ.