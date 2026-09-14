Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
состоящий из одного модуля объемом 8 гигабайт, открывает путь к современным стандартам скорости и эффективности работы системы. Данная память выполнена в распространенном форм-факторе для настольных компьютеров, что обеспечивает ее совместимость с большинством современных материнских плат. Сердцем этого модуля является передовая технология памяти пятого поколения, которая пришла на смену предыдущим решениям, предлагая значительный прирост в скорости обмена данными и общую энергоэффективность. Базовая тактовая частота этого модуля составляет 4800 мегагерц, что позволяет достичь впечатляющей пропускной способности на уровне 38400 мегабайт в секунду. Это означает, что ваши приложения и операционная система будут загружаться быстрее, а работа с объемными файлами и многозадачность станут заметно комфортнее. Использование одного модуля объемом 8 гигабайт дает вам отличную стартовую точку для сборки или апгрейда системы. Такой объем памяти достаточен для уверенной работы офисных приложений, просмотра мультимедийного контента в высоком разрешении и веб-серфинга с большим количеством вкладок. Это разумный выбор для формирования базового конфигурационного набора, который в дальнейшем можно легко расширить, установив дополнительный аналогичный модуль для активации двухканального режима и еще большего повышения отзывчивости компьютера. Модуль выполнен в сдержанном и классическом дизайне. На печатной плате использован зеленый цвет, что является традиционным для многих надежных компонентов. Конструкция не предусматривает отдельной системы охлаждения или массивных радиаторов, что говорит о его энергоэффективности и стабильной работе в штатном режиме без экстремального разгона. Это решение обеспечивает также отличную совместимость с крупными процессорными кулерами, исключая риск механического конфликта внутри корпуса. Выбирая этот модуль оперативной памяти, вы инвестируете в стабильность и быстродействие вашего компьютера на базе актуальной платформы. Он станет тем надежным и предсказуемым компонентом, который без лишней помпы и сложностей честно выполняет свою работу, обеспечивая системе необходимый запас скорости для повседневных задач и требовательных приложений. Это простой и логичный шаг к модернизации, который принесет ощутимый результат.
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