Описание товара Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 16Gb 3200Mhz (KF432C16BB1/16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти подходит для модернизации настольного компьютера или сборки новой универсальной системы, которая должна уверенно справляться как с повседневными задачами, так и с требовательными приложениями. Объем в 16 ГБ отлично подойдет для комфортного гейминга в современных проектах, работы с графикой и множеством вкладок в браузере, а также для базового монтажа видео. Он представляет собой золотую середину между бюджетными решениями для офиса и высокочастотными игровыми комплектами, предлагая оптимальный баланс производительности и стоимости для большинства пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который на момент выпуска является доминирующим на рынке и обеспечивает высокую пропускную способность при улучшенной энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, так как планки для ноутбуков (SO-DIMM) имеют меньший размер и физически несовместимы. Важно помнить, что память DDR4 устанавливается только в специально предназначенные для нее слоты на материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 3200 МГц. Такой объем является комфортным минимумом для игр и многозадачности, предотвращая подтормаживания из-за нехватки ОЗУ. Частота 3200 МГц для платформы DDR4 считается отличным уровнем, обеспечивающим высокую пропускную способность, что положительно сказывается на частоте кадров в играх, особенно при использовании интегрированной графики, и на скорости отклика системы при работе в тяжелых приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL16, что при частоте 3200 МГц означает хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой (латентностью). Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.35 В. Для автоматического достижения заявленной частоты 3200 МГц, которая превышает базовую для процессоров, поддерживается технология Intel XMP 2.0, что позволяет активировать оптимизированные настройки одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако для работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы данную частоту официально поддерживали как процессор (особенно это касается контроллера памяти в CPU), так и материнская плата (в спецификациях чипсета). Перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на максимальной скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена стильным низкопрофильным радиатором из черного алюминия, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, что важно при сборке в компактных корпусах или при использовании массивных систем охлаждения. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в виде одной планки объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули. Таким образом, для достижения максимальной производительности стоит рассмотреть покупку двух таких планок или сразу готового комплекта из двух штук. При дальнейшем расширении объема лучше всего добавлять абсолютно такую же модель для обеспечения максимальной совместимости и стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одиночного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной платформы, особенно в играх и задачах, чувствительных к скорости памяти. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически и электрически несовместимы. Этот модуль станет отличным первым шагом для апгрейда с последующей покупкой второй такой же планки или же оптимальным выбором для бюджетной сборки, где приоритетом является объем, а не максимальная скорость в двухканале.