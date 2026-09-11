Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200Mhz (PSD416G3200K)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которым требуется стабильная и производительная основа для повседневной работы и современных игр. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или офисного компьютера, обеспечивая комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными к графике играми. Для монтажа видео или работы с большими массивами данных одного такого модуля может быть недостаточно, но в паре с аналогичной планкой он образует мощный 32-ГБ двухканальный комплект, закрывающий потребности большинства пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Установка такой памяти в ноутбук или плату с другими слотами физически невозможна, что важно проверить перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на один модуль сегодня считается отличным балансом для большинства задач. Частота 3200 МГц выводит производительность на уровень выше базовых 2133 или 2400 МГц, особенно заметный в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. В двухканальном режиме пара таких планок обеспечит высокую пропускную способность, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы при одновременной работе нескольких программ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленная частота 3200 МГц достигается с помощью предустановленного профиля Intel XMP 2.0. Это означает, что для работы на максимальной скорости достаточно активировать один параметр в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки таймингов и напряжения. Подобный подход делает память удобной для пользователей, не являющихся оверклокерами, но желающих получить гарантированный прирост производительности от своей платформы. Рабочее напряжение, соответствующее стандарту DDR4, обеспечивает стабильность и совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen на сокетах AM4 и новее), поддерживающими память DDR4. Однако для выхода на частоту 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживал как процессор, так и чипсет материнской платы. На старых или бюджетных платах память может автоматически запуститься на более низкой, базовой частоте. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена компактным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки практически исключает риск конфликта с установленными процессорными кулерами, в том числе крупными башенными. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных, функциональных сборок, где важен не внешний эффект, а надёжность и цена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу приобрести два таких модуля или докупить в будущем второй, максимально похожий по характеристикам, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью XMP-профиля.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это поколение DDR4: модуль не подойдёт для плат с устаревшими слотами DDR3 или новейшими DDR5. Для раскрытия потенциала частоты 3200 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и современный процессор. Если ваша система изначально работала с памятью на более низкой частоте, после установки новой планки нужно вручную активировать профиль XMP в BIOS. Этот комплект – разумный баланс цены и скорости для геймеров и энтузиастов, но для чисто офисных задач можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.