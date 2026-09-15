Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 8GB PC5-41600 DIMM (KF552C40BBA-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подходит пользователям, которые собирают или обновляют производительный ПК начального и среднего уровня. Он станет удачным выбором для современных игр, работы в требовательных приложениях и комфортной многозадачности с большим количеством вкладок в браузере. Объём в 8 ГБ в одном модуле позволяет эффективно работать с большинством современных задач, а высокая частота обеспечивает отличную отзывчивость системы, что выгодно отличает его от базовых офисных решений, хотя для профессиональной работы с видео или сложной 3D-графикой стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает пятого поколения технологии DDR SDRAM. Этот тип памяти обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры и не подходит для ноутбуков или компактных систем, использующих меньшие по размеру планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ и работает на эффективной частоте 5200 МГц (указание PC5-41600 соответствует пропускной способности). Такая высокая скорость передачи данных напрямую влияет на быстродействие системы, ускоряя загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и общую плавность работы. В паре с современным процессором эта частота позволяет полностью раскрыть потенциал платформы, делая повседневную работу и развлечения более комфортными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40. В сочетании с высокой частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для упрощения настройки модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные профили частоты и таймингов в BIOS материнской платы, выходя на заявленные характеристики без необходимости сложного ручного разгона. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с чипсетами AMD для процессоров Ryzen 7000 серии. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для стандарта DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 5200 МГц рекомендуется использовать совместимую материнскую плату и установить актуальную версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором из чёрного алюминия. Его основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Отсутствие громоздкого охлаждения и подсветки делает эту планку универсальным решением, которое без проблем поместится под большинство крупных башенных кулеров, что важно при сборке компактных или неигровых систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это отдельный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и общую производительность системы, рекомендуется устанавливать чётное количество одинаковых модулей. Таким образом, для оптимальной работы лучше приобрести два таких модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, что даст суммарный объём 16 ГБ в высокоскоростном двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно проверить, поддерживает ли ваша материнская плата именно стандарт DDR5, так как физически и электрически он несовместим с DDR4. Учитывайте, что для работы на заявленной высокой частоте необходим процессор и чипсет, которые её поддерживают. Этот модуль - отличный выбор для сборки нового ПК или апгрейда на современную платформу, где важны скорость и стабильность. Если ваши задачи требуют более 16 ГБ ОЗУ, сразу планируйте покупку комплекта из двух или четырёх планок, так как смешивание разных модулей памяти может привести к нестабильной работе на высоких частотах.