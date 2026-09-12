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Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8)

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Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8) - фото 1
Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8) - фото 1
  • Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661575
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8)

Kingston FURY Beast Black DDR5 8GB 5600MHz CL36 (KF556C36BBE-8) — это высокопроизводительный модуль оперативной памяти нового поколения, разработанный для геймерских систем, ресурсоемких графических станций и оверклокинга. Обладая тактовой частотой 5600 МГц и таймингами CL36, модуль обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый отклик системы в современных играх и программах. Благодаря поддержке профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0, разгон памяти до заявленных частот происходит стабильно и в несколько кликов в BIOS.

Отзывы о товаре Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston FURY Beast Black DDR5 8GB 5600MHz CL36 (KF556C36BBE-8) — это высокопроизводительный модуль оперативной памяти нового поколения, разработанный для геймерских систем, ресурсоемких графических станций и оверклокинга. Обладая тактовой частотой 5600 МГц и таймингами CL36, модуль обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый отклик системы в современных играх и программах. Благодаря поддержке профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0, разгон памяти до заявленных частот происходит стабильно и в несколько кликов в BIOS.
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Отзывы


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