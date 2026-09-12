Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661575
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8)
Kingston FURY Beast Black DDR5 8GB 5600MHz CL36 (KF556C36BBE-8) — это высокопроизводительный модуль оперативной памяти нового поколения, разработанный для геймерских систем, ресурсоемких графических станций и оверклокинга. Обладая тактовой частотой 5600 МГц и таймингами CL36, модуль обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый отклик системы в современных играх и программах. Благодаря поддержке профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0, разгон памяти до заявленных частот происходит стабильно и в несколько кликов в BIOS.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Kingston FURY Beast Black DDR5 8GB 5600MHz CL36 (KF556C36BBE-8) — это высокопроизводительный модуль оперативной памяти нового поколения, разработанный для геймерских систем, ресурсоемких графических станций и оверклокинга. Обладая тактовой частотой 5600 МГц и таймингами CL36, модуль обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый отклик системы в современных играх и программах. Благодаря поддержке профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0, разгон памяти до заявленных частот происходит стабильно и в несколько кликов в BIOS.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz CL36 (KF556C36BBE-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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