Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black EXPO DDR 5 DIMM 8Gb 6000Mhz (KF560C36BBE-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые собирают или обновляют современную игровую или высокопроизводительную рабочую систему на базе платформы AMD AM5. Объём в 8 ГБ идеально подходит для формирования начального или расширения существующего двухканального комплекта, например, для получения суммарно 16 ГБ или 32 ГБ. Такая конфигурация с высокой частотой отлично справляется с современными играми, потоковыми трансляциями, работой в требовательных приложениях и многозадачностью, хотя для профессионального монтажа видео или работы с огромными объёмами данных в будущем может потребоваться докупка дополнительных модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Он выполнен в форм-факторе DIMM и предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому её можно использовать только с соответствующими материнскими платами, оснащёнными разъёмами под этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 гигабайт, что является популярным и сбалансированным решением. Заявленная эффективная частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, предлагая отличный баланс между высокой пропускной способностью и стабильностью работы. В реальных сценариях такая скорость обеспечивает более высокий FPS и минимизацию просадок в играх, особенно на платформе AMD, а также повышает общую отзывчивость системы при работе с тяжёлыми приложениями и переключении между множеством задач.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля имеют значение CL36, что в сочетании с частотой 6000 МГц даёт хороший баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и имеет предустановленный профиль автоматического разгона AMD EXPO. Это означает, что владельцам совместимых материнских плат на AM5 достаточно активировать один параметр в BIOS/UEFI, чтобы память сразу заработала на заявленных частоте и таймингах, без необходимости ручных сложных настроек.

Совместимость с платформой

Данный модуль оптимизирован для работы с процессорами и платформами AMD, о чём говорит поддержка профиля EXPO. Он полностью совместим с материнскими платами под сокет AM5 с чипсетами X670, B650 и другими, поддерживающими память DDR5. Перед покупкой важно убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы поддерживает частоту 6000 МГц, так как на некоторых бюджетных моделях могут быть ограничения. Также для стабильной работы на заявленных параметрах рекомендуется установить актуальную версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным радиатором из чёрного алюминия, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при интенсивной нагрузке, способствуя стабильности работы. Дизайн радиатора выполнен в стильном строгом стиле без подсветки, что делает планку универсальным решением для любых сборок, включая те, где RGB-эффекты нежелательны. Благодаря компактной высоте риск конфликта с установленными крупными башенными или жидкостными процессорными кулерами сводится к минимуму.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае продаётся один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность, необходимо установить два или четыре одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы, как правило, обозначенные одним цветом. Поэтому для сборки новой системы оптимально сразу приобрести два таких модуля в виде готового комплекта или отдельно, но одной модели, чтобы обеспечить стабильную двухканальную работу и избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость с устаревшими платформами, поддерживающими только DDR4 или DDR3 - этот модуль работает исключительно с материнскими платами, имеющими слоты DDR5. Для раскрытия полного потенциала на частоте 6000 МГц требуется соответствующая платформа AMD AM5. При сборке системы с нуля стоит сразу планировать покупку двух модулей для двухканального режима. Если вы обновляете существующую систему с одним модулем DDR5, старайтесь подобрать максимально идентичную модель по частоте, таймингам и вольтажу, однако идеальной гарантии совместной работы в этом случае нет.