Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4DFRA32A)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти - разумный баланс цены и производительности для модернизации домашнего компьютера, офисной сборки или базового игрового ПК. С объёмом в 16 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок браузера, офисными приложениями, потоковым видео и нетребовательными играми без опасений, что системе не хватит памяти. Он станет отличной отправной точкой для новой сборки на платформе DDR4 или эффективным апгрейдом для старой системы, где не хватает быстродействия при многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 - это четвёртое поколение, которое на сегодня является наиболее распространённым и сбалансированным по соотношению производительности и стоимости. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5. Данная планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных компьютеров, в материнские платы с соответствующими 288-контактными слотами.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для большинства пользователей является оптимальным и достаточным для комфортной работы. Частота работы памяти равна 3200 МГц, что заметно улучшает отзывчивость системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core. В играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, это выразится в более высокой частоте кадров и сокращении времени загрузки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с напряжением 1.35 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения заявленной частоты 3200 МГц не потребуется ручная настройка таймингов в BIOS - достаточно активировать готовый профиль XMP. Такое сочетание частоты и напряжения обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью, делая память отличным выбором для пользователей, которые не планируют углубляться в ручной разгон, но хотят получить максимум от своей платформы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ Intel и AMD, использующих память DDR4. Однако для корректной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие частоты, а также процессор с соответствующим контроллером памяти. На платформах начального уровня память может автоматически сброситься до стандартной частоты JEDEC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется в стандартном исполнении без массивных радиаторов. Такое решение снижает стоимость модуля и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами даже в компактных корпусах. Отвод тепла с чипов памяти осуществляется за счёт естественной циркуляции воздуха внутри корпуса, чего при штатном режиме работы и умеренных нагрузках вполне достаточно для стабильной работы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами, активируя двухканальный режим работы. Если вы покупаете одну планку сейчас, в будущем для апгрейда стоит подобрать максимально идентичный модуль с теми же частотой, таймингами и объёмом, чтобы минимизировать риск нестабильности. Установка двух таких модулей в правильные слоты материнской платы значительно увеличит пропускную способность подсистемы памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование только одной планки, что означает работу в одноканальном режиме с соответствующей потерей производительности по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для игр и серьёзных рабочих задач лучше изначально рассматривать комплект из двух модулей. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает разгон памяти через XMP, иначе модуль будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот модуль оптимален для тех, кто ищет доступный способ увеличить объём оперативной памяти до 16 ГБ или собрать бюджетную систему с перспективой добавления второй планки.