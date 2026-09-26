Описание товара Память оперативная A-Data 16GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 (AX4U320016G16A-SBKD35)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти на 16 ГБ станет отличным выбором для сборки нового домашнего или игрового компьютера, а также для плавного апгрейда уже существующей системы. Вы получите достаточный объем для комфортных игр в разрешении Full HD, работы с десятками вкладок в браузере и одновременного запуска нескольких приложений. Данная конфигурация представляет собой оптимальный баланс между ценой и производительностью, находясь на шаг впереди базовых офисных решений, но не претендуя на статус экстремального оверклокерского набора.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная память стандарта DDR4, которая обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и работает на более низком напряжении. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это полноразмерная планка для настольных персональных компьютеров, которая не подойдет для ноутбуков и компактных систем, где используется SO-DIMM. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку память разных поколений физически и электрически несовместима.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ - этого хватит для подавляющего большинства современных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы при обработке больших файлов. Такой тандем объёма и скорости позволит вам забыть о подтормаживаниях в повседневном использовании и полностью раскрыть потенциал среднебюджетной игровой или рабочей сборки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти определяется таймингами, и у данной модели они составляют CL16, что является хорошим показателем для частоты 3200 МГц и обеспечивает быстрый отклик. Рабочее напряжение 1.35 В немного выше стандартного для DDR4, но это необходимо для стабильной работы на повышенных частотах. Для простого разгона в комплекте предусмотрен профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выйти на заявленные 3200 МГц в несколько кликов в BIOS материнской платы, минуя сложные ручные настройки.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также с соответствующими чипсетами материнских плат. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата официально поддерживает такой разгон оперативной памяти. На платформах AMD может потребоваться активация аналогичного XMP профиля, часто называемого D.O.C.P. или A-XMP, а на некоторых старых платах - обновление микрокода BIOS до актуальной версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены монолитными алюминиевыми радиаторами серии D35, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Конструкция радиаторов не отличается избыточной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для минималистичных или строгих рабочих сборок, где важен, в первую очередь, функционал и надежность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах одного цвета на материнской плате, как правило, это второй и четвёртый слоты от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно подтвердить совместимость поколения памяти с вашей материнской платой, поскольку DDR4 не устанавливается в слоты для DDR3 или DDR5. На слабых или устаревших материнских платах с базовыми чипсетами может не поддерживаться разгон до 3200 МГц, и память будет работать на стандартной для платформы частоте. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, ищущего надежную и быструю память на 16 ГБ для сборки или апгрейда, но если ваши задачи требуют работы с 4K-видео, сложной 3D-сценой или десятками виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ.