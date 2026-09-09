Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подходит пользователям, которые хотят получить быстрый и отзывчивый компьютер для игр, повседневной многозадачности и работы с приложениями. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ, чего достаточно для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках, одновременной работы с браузером, офисными программами и даже для несложного монтажа видео. Он представляет собой золотую середину между базовыми офисными наборами и дорогими игровыми комплектами, закрывая потребности большинства домашних и игровых сборок без переплаты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является наиболее распространённым и оптимальным по цене решением для современных настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор модулей – стандартный DIMM для настольных ПК, что означает их несовместимость со слотами для ноутбуков (SO-DIMM) или другими поколениями памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок объёмом по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ. Номинальная частота работы – 3200 МГц, что является отличным балансом скорости и доступности для платформ Intel и AMD. Такая частота ощутимо увеличивает производительность в играх, особенно в связке с современными процессорами, где скорость памяти напрямую влияет на количество кадров в секунду и минимальный FPS. В рабочих задачах, таких как обработка фото или работа с большими таблицами, высокая частота также обеспечивает высокую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности памяти, тайминг CL (CAS Latency), у данной модели составляет C16. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкими задержками. Для работы на заявленной частоте модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, представляющую собой готовый профиль разгона. Пользователю достаточно активировать его в BIOS материнской платы, чтобы память автоматически заработала на 3200 МГц, не прибегая к ручным настройкам таймингов и напряжения, которое здесь составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с подавляющим большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B). Однако важно помнить, что для поддержки частоты 3200 МГц на некоторых платформах, особенно начального уровня, может потребоваться активация профиля XMP. Также необходимо убедиться, что материнская плата имеет соответствующее количество слотов DIMM и что её BIOS обновлён до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высокой частоте. Такое охлаждение способствует стабильности системы, особенно в разогнанном режиме XMP. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где на первом месте стоит надёжность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, заметно повышая общую производительность системы. Устанавливать такие планки следует в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты с номерами A2 и B2, согласно руководству пользователя. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ можно приобрести аналогичный комплект, однако смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми характеристиками, может иногда приводить к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на память DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 3200 МГц критически важна активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. При выборе стоит убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоты не ниже 3200 МГц через XMP, а также проверить высоту радиаторов, если используется крупный кулер. Этот комплект – отличный выбор для геймеров и пользователей, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка нового ПК. Если ваши задачи связаны с профессиональным монтажом видео или 3D-рендерингом, возможно, стоит сразу рассмотреть комплект большего объёма, например, 32 ГБ.