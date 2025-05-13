Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, которые хотят получить стабильный и быстрый отклик системы в повседневных задачах и играх. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга на популярных разрешениях, работы с большим количеством вкладок в браузере, офисными пакетами и даже для лёгкого монтажа видео или обработки фотографий. Если вы собираете бюджетный или среднебюджетный ПК для дома или офиса, эта память станет надёжным выбором, закрывающим основные потребности без переплаты за экстремальные скорости или избыточный объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Это значит, что память подходит только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4, которые используются в платформах Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD Ryzen начиная с первого поколения. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных систем требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – оптимальный объём для большинства современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen, и на общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях. В повседневном использовании, будь то переключение между приложениями или загрузка уровней в играх, вы ощутите плавность работы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая быстрый отклик памяти на запросы процессора. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Это делает установку и настройку простой даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Память совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD B, X серий для процессоров Ryzen, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты (3200 МГц) зависит от возможностей процессора и материнской платы; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная активация XMP в BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является их преимуществом для компактных сборок. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально для небольших корпусов. Отсутствие подсветки делает этот комплект практичным выбором для тех, кто ценит надёжность и ценовую доступность, а не RGB-эстетику.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно повышающий производительность встроенной графики и пропускную способность подсистемы памяти. Для активации этого режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. В дальнейшем, при желании расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект для минимизации рисков нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – строгая несовместимость с платами, рассчитанными на DDR3 или DDR5; физически установить модуль не получится. Также на некоторых старых или очень бюджетных материнских платах память может работать на штатной частоте 2133 МГц, пока вы не активируете профиль XMP вручную. Этот комплект оптимально подойдёт для сборки нового или апгрейда существующего ПК начального и среднего уровня, где важны стабильность, достаточный объём и хорошая скорость без лишних затрат. Пользователям, занятым профессиональным 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, которые хотят получить стабильный и быстрый отклик системы в повседневных задачах и играх. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга на популярных разрешениях, работы с большим количеством вкладок в браузере, офисными пакетами и даже для лёгкого монтажа видео или обработки фотографий. Если вы собираете бюджетный или среднебюджетный ПК для дома или офиса, эта память станет надёжным выбором, закрывающим основные потребности без переплаты за экстремальные скорости или избыточный объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Это значит, что память подходит только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4, которые используются в платформах Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD Ryzen начиная с первого поколения. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных систем требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – оптимальный объём для большинства современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen, и на общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях. В повседневном использовании, будь то переключение между приложениями или загрузка уровней в играх, вы ощутите плавность работы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая быстрый отклик памяти на запросы процессора. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Это делает установку и настройку простой даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Память совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD B, X серий для процессоров Ryzen, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты (3200 МГц) зависит от возможностей процессора и материнской платы; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная активация XMP в BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является их преимуществом для компактных сборок. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально для небольших корпусов. Отсутствие подсветки делает этот комплект практичным выбором для тех, кто ценит надёжность и ценовую доступность, а не RGB-эстетику.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно повышающий производительность встроенной графики и пропускную способность подсистемы памяти. Для активации этого режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. В дальнейшем, при желании расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект для минимизации рисков нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – строгая несовместимость с платами, рассчитанными на DDR3 или DDR5; физически установить модуль не получится. Также на некоторых старых или очень бюджетных материнских платах память может работать на штатной частоте 2133 МГц, пока вы не активируете профиль XMP вручную. Этот комплект оптимально подойдёт для сборки нового или апгрейда существующего ПК начального и среднего уровня, где важны стабильность, достаточный объём и хорошая скорость без лишних затрат. Пользователям, занятым профессиональным 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Достоинства:
Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Достоинства:
Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Достоинства:
Комментарий:
Работает, описанию соответствует.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
Достоинства:
Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Достоинства:
Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Достоинства:
Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Достоинства:
Комментарий:
Работает, описанию соответствует.