Оперативная память DDR5 Patriot 16GB DDR5-4800 (PSD516G480081)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память DDR5 Patriot 16GB DDR5-4800 (PSD516G480081)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным решением для тех, кто собирает новый компьютер на современной платформе с поддержкой DDR5 или выполняет базовый апгрейд уже имеющейся системы. Он оптимально подходит для повседневных задач, включая работу с офисными приложениями, серфинг в интернете с множеством вкладок и нетребовательные игры. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или самых требовательных игровых сборок стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является современным поколением, пришедшим на смену DDR4. Ключевое отличие - повышенная эффективная частота и улучшенная архитектура, что в итоге дает более высокую пропускную способность при работе с процессорами нового поколения. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее предназначение исключительно для настольных материнских плат, оснащенных соответствующими слотами под DDR5. Установить такой модуль в плату для DDR4 или в ноутбук физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства пользователей. Его эффективная частота составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными частотами DDR4. В реальных сценариях это означает более высокую скорость загрузки игровых уровней, более быстрый отклик системы при работе с тяжелыми приложениями и сокращение времени выполнения задач, активно использующих оперативную память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля соответствуют частоте 4800 МГц и обеспечивают стабильную работу на заявленных характеристиках. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует лучшей энергоэффективности. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные частоту и тайминги без ручной настройки в BIOS/UEFI материнской платы, поддерживающей этот профиль. Это максимально упрощает сборку системы для пользователя.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR5, а не для DDR4. Также стоит свериться со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании нескольких модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который помогает эффективно рассеивать тепло при длительной нагрузке и поддерживает стабильность работы. Конструкция радиатора имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, что важно учитывать при сборке компактных систем. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобретать два идентичных модуля и устанавливать их в правильные слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Если вы покупаете этот модуль для расширения объема существующей системы, старайтесь подбирать модель с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для обеспечения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. Убедитесь, что ваш процессор и материнская плата рассчитаны именно на это поколение памяти. Для выхода на заявленную частоту 4800 МГц через профиль XMP необходима материнская плата среднего или высокого класса с поддержкой данной технологии. При сборке системы с нуля оптимальным решением будет покупка двух таких модулей для двухканального режима. Если же ваш бюджет ограничен, а задачи не слишком требовательны, один модуль на 16 ГБ станет хорошим стартом с возможностью последующего добавления второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
-
В наличииЦена 22 210 руб.5553 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 22 310 руб.5578 руб. в СплитПамять оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522M...
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 23 990 руб.5998 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитОперативная память Samsung DDR5 16GB DIMM 5600MHz (M323R2GA3EB0-...
-
В наличииЦена 24 800 руб.6200 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 25 810 руб.6453 руб. в СплитОперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 ...
-
В наличииЦена 26 270 руб.6568 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным решением для тех, кто собирает новый компьютер на современной платформе с поддержкой DDR5 или выполняет базовый апгрейд уже имеющейся системы. Он оптимально подходит для повседневных задач, включая работу с офисными приложениями, серфинг в интернете с множеством вкладок и нетребовательные игры. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или самых требовательных игровых сборок стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является современным поколением, пришедшим на смену DDR4. Ключевое отличие - повышенная эффективная частота и улучшенная архитектура, что в итоге дает более высокую пропускную способность при работе с процессорами нового поколения. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее предназначение исключительно для настольных материнских плат, оснащенных соответствующими слотами под DDR5. Установить такой модуль в плату для DDR4 или в ноутбук физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства пользователей. Его эффективная частота составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными частотами DDR4. В реальных сценариях это означает более высокую скорость загрузки игровых уровней, более быстрый отклик системы при работе с тяжелыми приложениями и сокращение времени выполнения задач, активно использующих оперативную память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля соответствуют частоте 4800 МГц и обеспечивают стабильную работу на заявленных характеристиках. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует лучшей энергоэффективности. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные частоту и тайминги без ручной настройки в BIOS/UEFI материнской платы, поддерживающей этот профиль. Это максимально упрощает сборку системы для пользователя.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR5, а не для DDR4. Также стоит свериться со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании нескольких модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который помогает эффективно рассеивать тепло при длительной нагрузке и поддерживает стабильность работы. Конструкция радиатора имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, что важно учитывать при сборке компактных систем. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобретать два идентичных модуля и устанавливать их в правильные слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Если вы покупаете этот модуль для расширения объема существующей системы, старайтесь подбирать модель с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для обеспечения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. Убедитесь, что ваш процессор и материнская плата рассчитаны именно на это поколение памяти. Для выхода на заявленную частоту 4800 МГц через профиль XMP необходима материнская плата среднего или высокого класса с поддержкой данной технологии. При сборке системы с нуля оптимальным решением будет покупка двух таких модулей для двухканального режима. Если же ваш бюджет ограничен, а задачи не слишком требовательны, один модуль на 16 ГБ станет хорошим стартом с возможностью последующего добавления второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память DDR5 Patriot 16GB DDR5-4800 (PSD516G480081)