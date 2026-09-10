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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K)

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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 2
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 3
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 4
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 5
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 6
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467161
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
155

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые хотят получить сбалансированную производительность в играх и при работе с требовательными приложениями. Он подходит для сборки нового игрового ПК или модернизации существующей системы среднего и высокого уровня, где важна как высокая частота, так и достаточный для многозадачности объём. С 16 ГБ на борту вы сможете комфортно играть в современные проекты, держать открытыми множество вкладок браузера, работать в офисных пакетах или заниматься несложным монтажом видео.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Это память стандарта DIMM, предназначенная исключительно для установки в настольные компьютеры, и она физически не подойдёт для слотов ноутбуков (SO-DIMM). При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена именно слотами DDR4, так как поколения памяти между собой несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 3600 МГц. Такой объём является комфортным минимумом для современных игр и работы, а высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх, особенно на платформах AMD Ryzen и последних Intel Core, это может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей отзывчивости системы, а в профессиональных задачах сократит время рендеринга и обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг модуля составляет CL18, что в сочетании с частотой 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для стабильной работы на заявленных скоростях используется профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически настроить необходимые параметры в BIOS материнской платы в один клик, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение при активации XMP составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (10-го поколения и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее) с чипсетами, поддерживающими память DDR4. Для выхода на заявленные 3600 МГц крайне важна поддержка со стороны материнской платы и процессора, особенно его контроллера памяти. Рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена лаконичным алюминиевым радиатором, который способствует эффективному отводу тепла при продолжительной нагрузке на высоких частотах, поддерживая стабильность работы. Дизайн радиатора компактен, что минимизирует риски конфликта с установленными башенными кулерами процессора. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих надёжность и нейтральный внешний вид без лишних визуальных эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете дальнейшее расширение до 32 ГБ, оптимальным решением будет покупка такого же комплекта, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости при использовании модулей с разными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно подтвердить, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR4 и частоту 3600 МГц, так как на старых или бюджетных платах модуль может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте. Помните, что для работы на заявленной скорости необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Этот модуль - отличный сбалансированный выбор для апгрейда или сборки ПК, где важны и объём, и скорость. Однако если ваши задачи требуют максимальной многопоточности (например, профессиональный видеомонтаж, 3D-рендеринг), стоит рассмотреть комплект из двух модулей сразу или вариант с большим общим объёмом.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые хотят получить сбалансированную производительность в играх и при работе с требовательными приложениями. Он подходит для сборки нового игрового ПК или модернизации существующей системы среднего и высокого уровня, где важна как высокая частота, так и достаточный для многозадачности объём. С 16 ГБ на борту вы сможете комфортно играть в современные проекты, держать открытыми множество вкладок браузера, работать в офисных пакетах или заниматься несложным монтажом видео.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Это память стандарта DIMM, предназначенная исключительно для установки в настольные компьютеры, и она физически не подойдёт для слотов ноутбуков (SO-DIMM). При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена именно слотами DDR4, так как поколения памяти между собой несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 3600 МГц. Такой объём является комфортным минимумом для современных игр и работы, а высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх, особенно на платформах AMD Ryzen и последних Intel Core, это может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей отзывчивости системы, а в профессиональных задачах сократит время рендеринга и обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг модуля составляет CL18, что в сочетании с частотой 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для стабильной работы на заявленных скоростях используется профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически настроить необходимые параметры в BIOS материнской платы в один клик, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение при активации XMP составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (10-го поколения и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее) с чипсетами, поддерживающими память DDR4. Для выхода на заявленные 3600 МГц крайне важна поддержка со стороны материнской платы и процессора, особенно его контроллера памяти. Рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена лаконичным алюминиевым радиатором, который способствует эффективному отводу тепла при продолжительной нагрузке на высоких частотах, поддерживая стабильность работы. Дизайн радиатора компактен, что минимизирует риски конфликта с установленными башенными кулерами процессора. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих надёжность и нейтральный внешний вид без лишних визуальных эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете дальнейшее расширение до 32 ГБ, оптимальным решением будет покупка такого же комплекта, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости при использовании модулей с разными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно подтвердить, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR4 и частоту 3600 МГц, так как на старых или бюджетных платах модуль может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте. Помните, что для работы на заявленной скорости необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Этот модуль - отличный сбалансированный выбор для апгрейда или сборки ПК, где важны и объём, и скорость. Однако если ваши задачи требуют максимальной многопоточности (например, профессиональный видеомонтаж, 3D-рендеринг), стоит рассмотреть комплект из двух модулей сразу или вариант с большим общим объёмом.

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