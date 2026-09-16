Описание товара Оперативная память Samsung 32Gb UDIMM DDR4 PC4-25600, 3200, CL22 K4AAG085WR-U32GB32

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти представляет собой отличный выбор для тех, кому необходим надёжный и объёмный апгрейд офисного или домашнего компьютера. С объёмом 32 ГБ он отлично справляется с интенсивной многозадачностью, позволяя одновременно держать открытыми десятки вкладок в браузере, работать с большими электронными таблицами и документами, а также запускать нетребовательные приложения без малейших тормозов. Однако для современных ресурсоёмких игр или профессионального монтажа видео лучше рассмотреть комплекты с более высокой скоростью и низкими таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти DDR4 поколения, которая устанавливается в настольные ПК благодаря форм-фактору UDIMM (он же стандартный DIMM). Это означает, что модуль физически и электрически совместим только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4. Установка в более старый слот DDR3 или новый DDR5 невозможна, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей системной платой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что является прекрасным вариантом для тех, кто хочет разом решить вопрос с нехваткой оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных задач и офисной работы. По сравнению с базовыми модулями на 2400 МГц эта частота обеспечивает чуть более высокую отзывчивость системы, однако в играх и специализированных приложениях разница может быть не столь существенной из-за довольно высоких задержек.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Одной из ключевых характеристик данной памяти являются тайминги, обозначенные как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В связке с частотой 3200 МГц это даёт баланс, ориентированный скорее на стабильность и объём, чем на максимальную скорость отклика. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль не поддерживает предустановленные профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и предназначен для работы на заявленной частоте 3200 МГц в совместимых платформах, поддерживающих этот стандарт без дополнительной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль памяти Samsung DDR4 совместим с широким спектром настольных процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Он корректно заработает с платформами Intel начиная с 6-го поколения (Skylake) и совместимыми чипсетами, а также с процессорами AMD Ryzen и соответствующими чипсетами серий A320, B450, B550, X470, X570 и новее. Важно помнить, что для выхода на частоту 3200 МГц ваша материнская плата и процессор должны её официально поддерживать; в противном случае память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом стиле без дополнительных радиаторов охлаждения, что делает его высоту минимальной. Это гарантирует полное отсутствие конфликтов при установке под даже самые массивные башенные процессорные кулеры. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такими характеристиками, так как при стандартном напряжении 1.2 В и частоте 3200 МГц тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты на материнской плате. Поэтому для получения максимальной производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль. Смешивать эту планку с другими модулями (даже той же марки, но с другими характеристиками) нежелательно, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под память DDR4 и поддерживает модули объёмом 32 ГБ в одном слоте, что актуально для старых плат. Этот модуль — оптимальное решение для апгрейда устаревшего офисного ПК, домашнего медиацентра или рабочей станции, где приоритетом является большой объём памяти по доступной цене, а не экстремальная скорость. Геймерам и энтузиастам, стремящимся выжать максимум FPS, стоит обратить внимание на комплекты памяти с более низкими таймингами и поддержкой XMP/EXPO. Для стабильной работы в двухканальном режиме планируйте покупку парного комплекта или второй идентичной планки.