Оперативная память Samsung 32Gb UDIMM DDR4 PC4-25600, 3200, CL22 K4AAG085WR-U32GB32
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung 32Gb UDIMM DDR4 PC4-25600, 3200, CL22 K4AAG085WR-U32GB32
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти представляет собой отличный выбор для тех, кому необходим надёжный и объёмный апгрейд офисного или домашнего компьютера. С объёмом 32 ГБ он отлично справляется с интенсивной многозадачностью, позволяя одновременно держать открытыми десятки вкладок в браузере, работать с большими электронными таблицами и документами, а также запускать нетребовательные приложения без малейших тормозов. Однако для современных ресурсоёмких игр или профессионального монтажа видео лучше рассмотреть комплекты с более высокой скоростью и низкими таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка оперативной памяти DDR4 поколения, которая устанавливается в настольные ПК благодаря форм-фактору UDIMM (он же стандартный DIMM). Это означает, что модуль физически и электрически совместим только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4. Установка в более старый слот DDR3 или новый DDR5 невозможна, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей системной платой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что является прекрасным вариантом для тех, кто хочет разом решить вопрос с нехваткой оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных задач и офисной работы. По сравнению с базовыми модулями на 2400 МГц эта частота обеспечивает чуть более высокую отзывчивость системы, однако в играх и специализированных приложениях разница может быть не столь существенной из-за довольно высоких задержек.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Одной из ключевых характеристик данной памяти являются тайминги, обозначенные как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В связке с частотой 3200 МГц это даёт баланс, ориентированный скорее на стабильность и объём, чем на максимальную скорость отклика. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль не поддерживает предустановленные профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и предназначен для работы на заявленной частоте 3200 МГц в совместимых платформах, поддерживающих этот стандарт без дополнительной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль памяти Samsung DDR4 совместим с широким спектром настольных процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Он корректно заработает с платформами Intel начиная с 6-го поколения (Skylake) и совместимыми чипсетами, а также с процессорами AMD Ryzen и соответствующими чипсетами серий A320, B450, B550, X470, X570 и новее. Важно помнить, что для выхода на частоту 3200 МГц ваша материнская плата и процессор должны её официально поддерживать; в противном случае память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом стиле без дополнительных радиаторов охлаждения, что делает его высоту минимальной. Это гарантирует полное отсутствие конфликтов при установке под даже самые массивные башенные процессорные кулеры. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такими характеристиками, так как при стандартном напряжении 1.2 В и частоте 3200 МГц тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты на материнской плате. Поэтому для получения максимальной производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль. Смешивать эту планку с другими модулями (даже той же марки, но с другими характеристиками) нежелательно, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под память DDR4 и поддерживает модули объёмом 32 ГБ в одном слоте, что актуально для старых плат. Этот модуль — оптимальное решение для апгрейда устаревшего офисного ПК, домашнего медиацентра или рабочей станции, где приоритетом является большой объём памяти по доступной цене, а не экстремальная скорость. Геймерам и энтузиастам, стремящимся выжать максимум FPS, стоит обратить внимание на комплекты памяти с более низкими таймингами и поддержкой XMP/EXPO. Для стабильной работы в двухканальном режиме планируйте покупку парного комплекта или второй идентичной планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 590 руб.4148 руб. в СплитПамять оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 16Gb 3200Mhz (KF432...
-
В наличииЦена 16 670 руб.4168 руб. в СплитПамять оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43C...
-
В наличииЦена 16 670 руб.4168 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200MHz (KVR32S22S8/16)
-
В наличииЦена 17 550 руб.4388 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G2666...
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
-
В наличииЦена 22 310 руб.5578 руб. в СплитПамять оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
-
В наличииЦена 22 550 руб.5638 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 23 990 руб.5998 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 24 480 руб.6120 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 32Gb (Kit of 2x16...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти представляет собой отличный выбор для тех, кому необходим надёжный и объёмный апгрейд офисного или домашнего компьютера. С объёмом 32 ГБ он отлично справляется с интенсивной многозадачностью, позволяя одновременно держать открытыми десятки вкладок в браузере, работать с большими электронными таблицами и документами, а также запускать нетребовательные приложения без малейших тормозов. Однако для современных ресурсоёмких игр или профессионального монтажа видео лучше рассмотреть комплекты с более высокой скоростью и низкими таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка оперативной памяти DDR4 поколения, которая устанавливается в настольные ПК благодаря форм-фактору UDIMM (он же стандартный DIMM). Это означает, что модуль физически и электрически совместим только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4. Установка в более старый слот DDR3 или новый DDR5 невозможна, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей системной платой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что является прекрасным вариантом для тех, кто хочет разом решить вопрос с нехваткой оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных задач и офисной работы. По сравнению с базовыми модулями на 2400 МГц эта частота обеспечивает чуть более высокую отзывчивость системы, однако в играх и специализированных приложениях разница может быть не столь существенной из-за довольно высоких задержек.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Одной из ключевых характеристик данной памяти являются тайминги, обозначенные как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В связке с частотой 3200 МГц это даёт баланс, ориентированный скорее на стабильность и объём, чем на максимальную скорость отклика. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль не поддерживает предустановленные профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и предназначен для работы на заявленной частоте 3200 МГц в совместимых платформах, поддерживающих этот стандарт без дополнительной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль памяти Samsung DDR4 совместим с широким спектром настольных процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Он корректно заработает с платформами Intel начиная с 6-го поколения (Skylake) и совместимыми чипсетами, а также с процессорами AMD Ryzen и соответствующими чипсетами серий A320, B450, B550, X470, X570 и новее. Важно помнить, что для выхода на частоту 3200 МГц ваша материнская плата и процессор должны её официально поддерживать; в противном случае память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом стиле без дополнительных радиаторов охлаждения, что делает его высоту минимальной. Это гарантирует полное отсутствие конфликтов при установке под даже самые массивные башенные процессорные кулеры. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такими характеристиками, так как при стандартном напряжении 1.2 В и частоте 3200 МГц тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты на материнской плате. Поэтому для получения максимальной производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль. Смешивать эту планку с другими модулями (даже той же марки, но с другими характеристиками) нежелательно, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под память DDR4 и поддерживает модули объёмом 32 ГБ в одном слоте, что актуально для старых плат. Этот модуль — оптимальное решение для апгрейда устаревшего офисного ПК, домашнего медиацентра или рабочей станции, где приоритетом является большой объём памяти по доступной цене, а не экстремальная скорость. Геймерам и энтузиастам, стремящимся выжать максимум FPS, стоит обратить внимание на комплекты памяти с более низкими таймингами и поддержкой XMP/EXPO. Для стабильной работы в двухканальном режиме планируйте покупку парного комплекта или второй идентичной планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32Gb UDIMM DDR4 PC4-25600, 3200, CL22 K4AAG085WR-U32GB32