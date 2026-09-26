Описание товара Оперативная память QUMO DDR4 SODIMM 16GB 3200MHz (QUM4S-16G3200P22)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для владельцев ноутбуков или компактных настольных систем (NUC, мини-ПК), которым требуется быстрый и надежный апгрейд. Увеличение объёма до 16 ГБ решит проблемы с тормозами при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, легким монтажом фото и видео, а также обеспечит комфорт в современных онлайн-играх. Для профессиональных задач вроде сложного 3D-рендеринга или работы с огромными базами данных стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модели большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Критически важной характеристикой является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, неттопы и некоторые материнские платы Mini-ITX. Этот модуль физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одной планке является отличным решением для модернизации, часто позволяя увеличить общую память системы до 32 ГБ при наличии двух слотов. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность в играх и отзывчивость системы в условиях многозадачности. Для большинства повседневных и игровых задач связка 16 ГБ и частоты 3200 МГц представляет собой оптимальный баланс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая основную латентность CL22, настроены на стабильную работу в широком спектре мобильных платформ. Рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и способствует снижению общего энергопотребления системы, что особенно важно для ноутбуков. Данный модуль, как правило, не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, и его частота 3200 МГц будет автоматически определена и установлена BIOS материнской платы, если та её поддерживает.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить, какую максимальную частоту памяти официально поддерживает установленный в вашем устройстве процессор (Intel Core или AMD Ryzen). Многие ноутбуки, особенно более старые модели, могут работать с памятью на частотах, не превышающих 2666 или 2933 МГц, в таком случае модуль автоматически понизит свою частоту до поддерживаемого значения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM формате без дополнительных радиаторов, что является нормой для большинства ноутбучных решений. Низкопрофильный дизайн гарантирует беспроблемную установку даже в очень тонкие корпуса, где просто нет физического пространства для радиаторных планок. Внешний вид минималистичен, подсветка отсутствует, что полностью соответствует назначению модуля - надежная работа в закрытом корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, потребуется установить два идентичных (желательно из одного набора) модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширение, крайне рекомендуется приобретать такую же модель с идентичными характеристиками, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является форм-фактор SO-DIMM - убедитесь, что ваше устройство имеет именно такие слоты, а не настольные DIMM. Также важно проверить, поддерживает ли ваша материнская плата и процессор частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на более низкой, совместимой частоте. Этот модуль - отличный выбор для быстрого и простого увеличения объёма ОЗУ в ноутбуке, но если вы собираете систему с нуля или нуждаетесь в максимальной производительности, лучше сразу покупать комплект из двух модулей, проверенных на совместную работу.