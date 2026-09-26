Описание товара Оперативная память Apacer DDR4 16GB 2666MHz SO-DIMM (PC4-21300) CL19 1.2V (Retail) 2048*8 3 years (AS16GGB26CRBBGH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков и компактных ПК, которым требуется увеличение объема ОЗУ для повышения общей отзывчивости системы. Он будет отличным решением для апгрейда офисных и домашних машин, где задачи сводятся к работе с документами, веб-серфингу с множеством вкладок, использованию нетребовательных приложений и мультимедиа. Для современных игр и профессиональной работы с видео или сложным 3D этот модуль может служить дополнительным объемом в паре с более быстрой памятью, но в качестве основного набора для таких задач его скорости может оказаться недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который пришел на смену DDR3 и предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты. Ключевая особенность этого модуля - его форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер для установки исключительно в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы компактных форм-факторов. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому устанавливать их в обычный системный блок нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным сбалансированным вариантом для большинства пользовательских сценариев, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме. Частота 2666 МГц относится к средней для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, хотя и уступает более быстрым решениям для игр и профессиональных приложений. В связке с современным процессором такой объем и скорость позволят системе быстро переключаться между программами и обрабатывать большие объемы данных без ощутимых задержек.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на средний уровень задержек. Более низкие значения таймингов (например, CL16) при той же частоте могли бы дать небольшой прирост в отзывчивости, но в контексте ноутбучной платформы эта разница часто малозаметна. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует сниженному энергопотреблению и нагреву. Данный модуль, как правило, не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP и работает на заявленной частоте по стандартным настройкам JEDEC, что упрощает его установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объем памяти на слот и общий максимальный объем, а также список поддерживаемых частот. Многие ноутбуки последних лет поддерживают частоту 2666 МГц, но в некоторых моделях память может работать на более низкой частоте, например, 2400 МГц, в соответствии с ограничениями процессора или чипсета.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе для ноутбучных планок и не оснащен отдельным радиатором охлаждения. Это стандартная практика для большинства модулей SO-DIMM, поскольку пространство внутри корпуса ноутбука ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах и напряжении невелико. Отсутствие радиатора также исключает любые риски конфликта с системой охлаждения ноутбука при установке. Подсветка или какие-либо декоративные элементы на этой модели также отсутствуют, что соответствует ее сугубо практичной ориентации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в виде одной планки объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если в вашем ноутбуке есть два слота и установлен лишь один модуль, то добавление второй такой же планки позволит раскрыть потенциал системы. При дальнейшем расширении объема рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, объемом и таймингами, чтобы минимизировать риск нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для настольных ПК. Также стоит учесть, что не все ноутбуки позволяют самостоятельно заменить или добавить память, так как некоторые модели имеют впаянные модули. Перед покупкой проверьте, есть ли в вашем устройстве свободный слот и поддерживает ли оно апгрейд. Эта память - оптимальный выбор для тех, кому нужен надежный модуль на 16 ГБ для повышения многозадачности ноутбука без погони за максимальной частотой. Если ваши задачи требуют максимальной производительности в играх или профессиональных пакетах, стоит обратить внимание на более быстрые двухканальные комплекты с поддержкой XMP, но для большинства повседневных целей этого объема и скорости будет достаточно с запасом.