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Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM

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Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM - фото 1
Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
  • Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM - фото 1
  • Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740438
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для специализированных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят надёжность хранения данных и стабильность работы под продолжительной нагрузкой. Он оптимально подходит для сборки систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с базами данных, рендеринга сложных сцен или функционирования в составе файлового хранилища. В домашний игровой или офисный компьютер такой модуль устанавливать бессмысленно, так как его ключевые функции не будут востребованы, а совместимость со стандартными материнскими платами отсутствует.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4 в форм-факторе RDIMM. Буква R означает Registered (буферизированная), что указывает на наличие дополнительного регистра-буфера между контроллером памяти и чипами на самой планке. Это решение значительно разгружает контроллер памяти, повышая стабильность работы в системах с большим количеством установленных модулей, но одновременно увеличивает задержки и стоимость. Такой тип памяти физически и логически несовместим с обычными настольными платами, рассчитанными на небуферизованные модули UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц. В серверных средах и рабочих станциях высокая пропускная способность критически важна для скорости обработки запросов, выполнения параллельных вычислений и работы с огромными массивами данных. Однако в сравнении с потребительскими комплектами, акцент здесь сделан не на предельной скорости для игр, а на гарантированной стабильности и отказоустойчивости при работе на заявленных частотах 24/7.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память, как правило, работает на стандартных для платформы частотах и таймингах, которые жёстко определяются процессором и чипсетом. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте обычно не применяются, так как приоритетом является предсказуемость и совместимость. Рабочее напряжение в 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает баланс между энергоэффективностью и стабильностью работы.

Совместимость с платформой

Ключевой момент — этот модуль совместим только с материнскими платами, которые явно поддерживают память типа Registered (RDIMM) и ECC. Такие платы базируются на серверных чипсетах (например, Intel C-series, AMD SP) и процессорах, поддерживающих регистровую память (Xeon, EPYC, некоторые линейки Core с поддержкой ECC). Установка этого модуля в обычную настольную материнскую плату для процессоров Core i3/i5/i7 или Ryzen физически возможна, но система не запустится.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль относится к OEM-поставке и поставляется без декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций обычно организовано продуваемое массивное воздушное охлаждение, которого достаточно для поддержания приемлемого температурного режима даже под постоянной нагрузкой. Высота планки стандартна и не создаст проблем при плотной установке в слоты материнской платы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах крайне важно собирать конфигурацию из идентичных модулей, предпочтительно приобретённых одним комплектом, для обеспечения максимальной стабильности. Такие системы поддерживают многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), что в разы увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Заполнение слотов должно производиться строго по руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — узкая платформенная совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (RDIMM) память с ECC. Смешивать этот тип модулей с обычной небуферизованной памятью (UDIMM) в одной системе нельзя. Также важно понимать, что этот модуль поставляется без розничной упаковки и с сокращённой гарантией (1 год), что типично для OEM-каналов поставок. Он станет отличным выбором для апгрейда существующего сервера или сборки новой рабочей станции, где важна корпоративная надёжность, но совершенно не подходит для домашнего использования.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для специализированных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят надёжность хранения данных и стабильность работы под продолжительной нагрузкой. Он оптимально подходит для сборки систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с базами данных, рендеринга сложных сцен или функционирования в составе файлового хранилища. В домашний игровой или офисный компьютер такой модуль устанавливать бессмысленно, так как его ключевые функции не будут востребованы, а совместимость со стандартными материнскими платами отсутствует.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4 в форм-факторе RDIMM. Буква R означает Registered (буферизированная), что указывает на наличие дополнительного регистра-буфера между контроллером памяти и чипами на самой планке. Это решение значительно разгружает контроллер памяти, повышая стабильность работы в системах с большим количеством установленных модулей, но одновременно увеличивает задержки и стоимость. Такой тип памяти физически и логически несовместим с обычными настольными платами, рассчитанными на небуферизованные модули UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц. В серверных средах и рабочих станциях высокая пропускная способность критически важна для скорости обработки запросов, выполнения параллельных вычислений и работы с огромными массивами данных. Однако в сравнении с потребительскими комплектами, акцент здесь сделан не на предельной скорости для игр, а на гарантированной стабильности и отказоустойчивости при работе на заявленных частотах 24/7.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память, как правило, работает на стандартных для платформы частотах и таймингах, которые жёстко определяются процессором и чипсетом. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте обычно не применяются, так как приоритетом является предсказуемость и совместимость. Рабочее напряжение в 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает баланс между энергоэффективностью и стабильностью работы.

Совместимость с платформой

Ключевой момент — этот модуль совместим только с материнскими платами, которые явно поддерживают память типа Registered (RDIMM) и ECC. Такие платы базируются на серверных чипсетах (например, Intel C-series, AMD SP) и процессорах, поддерживающих регистровую память (Xeon, EPYC, некоторые линейки Core с поддержкой ECC). Установка этого модуля в обычную настольную материнскую плату для процессоров Core i3/i5/i7 или Ryzen физически возможна, но система не запустится.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль относится к OEM-поставке и поставляется без декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций обычно организовано продуваемое массивное воздушное охлаждение, которого достаточно для поддержания приемлемого температурного режима даже под постоянной нагрузкой. Высота планки стандартна и не создаст проблем при плотной установке в слоты материнской платы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах крайне важно собирать конфигурацию из идентичных модулей, предпочтительно приобретённых одним комплектом, для обеспечения максимальной стабильности. Такие системы поддерживают многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), что в разы увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Заполнение слотов должно производиться строго по руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — узкая платформенная совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (RDIMM) память с ECC. Смешивать этот тип модулей с обычной небуферизованной памятью (UDIMM) в одной системе нельзя. Также важно понимать, что этот модуль поставляется без розничной упаковки и с сокращённой гарантией (1 год), что типично для OEM-каналов поставок. Он станет отличным выбором для апгрейда существующего сервера или сборки новой рабочей станции, где важна корпоративная надёжность, но совершенно не подходит для домашнего использования.

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Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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