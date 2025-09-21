Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)
Двухранговая оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] соответствует типу DDR4. Устройство с объемом 32 ГБ, тактовой частотой 3200 МГц и CAS-латентностью 22 рассчитано на сборку и модернизацию производительных универсальных офисных и домашних компьютеров. Пропускная способность модели гарантирует высокую скорость обмена данными между процессором и остальными системными компонентами при работе с редакторами документов, интернет-браузерами, антивирусами, архиваторами и другим типовым программным обеспечением. Совместимость устройства с материнскими платами и CPU расширена поддержкой частот от 1600 МГц. Оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] использует напряжение питания 1.2 В. Показатель является стандартным для DDR4 и обеспечивает устройству низкое энергопотребление и минимальное тепловыделение. Несмотря на отсутствие радиатора, модуль не перегревается при любой интенсивности работы компьютера. Память имеет высоту 31.25 мм и не мешает установке любых процессорных кулеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитОперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YM...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200M...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MH...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MH...
-
В наличииЦена 12 900 руб.3225 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16GB PC25600 SODIMM (PVS416G320C...
-
В наличииЦена 13 030 руб.3258 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)
-
В наличииЦена 13 140 руб.3285 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (...
-
В наличииЦена 13 150 руб.3288 руб. в СплитОперативная память Patriot Signature LineDDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz ...
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S48008G-S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. ОЗУ определяется, работает как надо. Купил сразу две плашки по 32GB для работу, доволен.
Отзывы о товаре Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. ОЗУ определяется, работает как надо. Купил сразу две плашки по 32GB для работу, доволен.