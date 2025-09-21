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Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)

1 Отзывы
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Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 1
Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 2
Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 3
Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22
Подсветка
нет
  • Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 1
  • Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 2
  • Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 3
  • Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599604
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)

Двухранговая оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] соответствует типу DDR4. Устройство с объемом 32 ГБ, тактовой частотой 3200 МГц и CAS-латентностью 22 рассчитано на сборку и модернизацию производительных универсальных офисных и домашних компьютеров. Пропускная способность модели гарантирует высокую скорость обмена данными между процессором и остальными системными компонентами при работе с редакторами документов, интернет-браузерами, антивирусами, архиваторами и другим типовым программным обеспечением. Совместимость устройства с материнскими платами и CPU расширена поддержкой частот от 1600 МГц. Оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] использует напряжение питания 1.2 В. Показатель является стандартным для DDR4 и обеспечивает устройству низкое энергопотребление и минимальное тепловыделение. Несмотря на отсутствие радиатора, модуль не перегревается при любой интенсивности работы компьютера. Память имеет высоту 31.25 мм и не мешает установке любых процессорных кулеров.

Отзывы о товаре Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)

Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. ОЗУ определяется, работает как надо. Купил сразу две плашки по 32GB для работу, доволен.



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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Двухранговая оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] соответствует типу DDR4. Устройство с объемом 32 ГБ, тактовой частотой 3200 МГц и CAS-латентностью 22 рассчитано на сборку и модернизацию производительных универсальных офисных и домашних компьютеров. Пропускная способность модели гарантирует высокую скорость обмена данными между процессором и остальными системными компонентами при работе с редакторами документов, интернет-браузерами, антивирусами, архиваторами и другим типовым программным обеспечением. Совместимость устройства с материнскими платами и CPU расширена поддержкой частот от 1600 МГц. Оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] использует напряжение питания 1.2 В. Показатель является стандартным для DDR4 и обеспечивает устройству низкое энергопотребление и минимальное тепловыделение. Несмотря на отсутствие радиатора, модуль не перегревается при любой интенсивности работы компьютера. Память имеет высоту 31.25 мм и не мешает установке любых процессорных кулеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. ОЗУ определяется, работает как надо. Купил сразу две плашки по 32GB для работу, доволен.


Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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