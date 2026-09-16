Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO 8Gb, 6000Mhz, [KF560C30BBE-8] CL30

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет удачным выбором для пользователей, собирающих современную игровую или высокопроизводительную рабочую систему на платформе AMD AM5. Объём в 8 ГБ делает его базовым строительным блоком, что подразумевает необходимость покупки минимум двух таких планок для комфортной работы. С подобной конфигурацией вы сможете уверенно играть в современные проекты, работать с множеством вкладок в браузере и приложениями для офисной многозадачности, но для профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми 3D-сценами лучше сразу рассматривать комплекты с большим суммарным объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5, который является актуальным поколением оперативной памяти для новых платформ. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM. Важно помнить, что слоты под DDR5 и DDR4 имеют разные ключи, что исключает случайную установку в неподходящую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, а эффективная частота работы равна 6000 МГц. Эта частота считается оптимальным балансом для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, раскрывая их потенциал без излишнего роста задержек и цены. В играх и приложениях высокая пропускная способность DDR5-6000 заметно улучшает скорость отклика системы, минимизируя возможные задержки в сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как высокая частота кадров в конкурентных играх или обработка больших массивов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой модели равен 30, что в сочетании с частотой 6000 МГц указывает на низкую латентность и высокую отзывчивость. Для простой и безопасной активации заявленных скоростей модуль поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD. Это значит, что после включения соответствующего профиля в BIOS вашей материнской платы, память сразу начнёт работать на частоте 6000 МГц с указанными таймингами, без необходимости ручной и сложной настройки десятков параметров.

Совместимость с платформой

Данная память изначально оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000 и материнскими платами на чипсетах X670, B650 и A620. Хотя модуль физически может быть установлен и в платформу Intel, профиль EXPO на ней не активируется, и для выхода на заявленные характеристики потребуется вручную настраивать аналог - профиль XMP. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и в спецификациях поддерживает частоту 6000 МГц, особенно при планировании использования четырёх модулей одновременно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным радиатором чёрного цвета из серии Beast Black, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, поддерживая стабильность даже под продолжительной нагрузкой. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными или массивными жидкостными системами охлаждения процессора. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, строгих или полностью скрытых сборок, где важен чистый внешний вид без лишнего освещения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один отдельный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации высокоскоростного двухканального режима, который удваивает пропускную способность и критически важен для производительности, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, как правило, помеченные одним цветом. При планировании апгрейда настоятельно рекомендуется приобретать модули из одной партии или с абсолютно идентичными характеристиками, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильной работой на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости с вашей платформой: эта память работает только в материнских платах с поддержкой DDR5. Для полноценного использования в игровом ПК на AM5 минимальной рекомендуемой конфигурацией является комплект из двух модулей общей ёмкостью 16 ГБ. Помните, что для активации профиля EXPO и работы на 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот модуль оптимально подойдёт для тех, кто начинает сборку системы на AMD и планирует сразу установить необходимый для двухканального режима комплект, избегая переплаты за избыточную на данный момент частоту или RGB-подсветку.