Память оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U32008G16A-SWHD35G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U32008G16A-SWHD35G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для пользователей, желающих провести быстрый и эффектный апгрейд своего игрового или рабочего ПК начального и среднего уровня. Объём в 8 ГБ эффективно справляется с современными играми на высоких настройках в паре с мощной видеокартой, а также обеспечивает комфортную работу с офисными пакетами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными творческими приложениями. Для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео в 4K или работы с тяжёлыми виртуальными машинами стоит рассмотреть комплект из двух или более таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Планка использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров и требует соответствующего слота на материнской плате. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы с платами, рассчитанными на DDR3 или новейший DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 3200 МГц. Такая скорость существенно повышает отзывчивость системы, сокращая время загрузки уровней в играх и ускоряя обработку данных в приложениях. Высокая частота положительно влияет на производительность интегрированной графики в процессорах AMD Ryzen с архитектурой APU и современных чипах Intel, делая этот модуль практичным решением и для сборок без дискретной видеокарты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти заданы как CL16, что в связке с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до 3200 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных сложных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Для активации частоты 3200 МГц на платформах AMD Ryzen первого поколения (серия 1000) может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR4 и официально поддерживает работу памяти на такой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором серии SPECTRIX D35G, который не только эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, но и придаёт сборке агрессивный внешний вид. Основной особенностью является адресуемая RGB-подсветка, интегрированная в верхнюю часть планки. Её можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей (ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и др.) для создания целостного визуального образа вашего компьютера.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными с процессором, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Для расширения объёма в будущем рекомендуется приобретать модуль с максимально схожими характеристиками, однако оптимальную совместимость и производительность гарантирует покупка готового заводского комплекта из двух или четырёх планок.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что высота модуля с радиатором не будет мешать установке крупного процессорного кулера в вашем корпусе. Помните, что для работы на частоте 3200 МГц через профиль XMP требуется его активация в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот модуль отлично подходит для создания стильной и производительной системы, но если ваша цель — максимальная многозадачность или профессиональный монтаж, стоит сразу рассмотреть комплект из двух планок для получения 16 ГБ в двухканальном режиме.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для пользователей, желающих провести быстрый и эффектный апгрейд своего игрового или рабочего ПК начального и среднего уровня. Объём в 8 ГБ эффективно справляется с современными играми на высоких настройках в паре с мощной видеокартой, а также обеспечивает комфортную работу с офисными пакетами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными творческими приложениями. Для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео в 4K или работы с тяжёлыми виртуальными машинами стоит рассмотреть комплект из двух или более таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Планка использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров и требует соответствующего слота на материнской плате. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы с платами, рассчитанными на DDR3 или новейший DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 3200 МГц. Такая скорость существенно повышает отзывчивость системы, сокращая время загрузки уровней в играх и ускоряя обработку данных в приложениях. Высокая частота положительно влияет на производительность интегрированной графики в процессорах AMD Ryzen с архитектурой APU и современных чипах Intel, делая этот модуль практичным решением и для сборок без дискретной видеокарты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти заданы как CL16, что в связке с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до 3200 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных сложных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Для активации частоты 3200 МГц на платформах AMD Ryzen первого поколения (серия 1000) может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR4 и официально поддерживает работу памяти на такой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором серии SPECTRIX D35G, который не только эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, но и придаёт сборке агрессивный внешний вид. Основной особенностью является адресуемая RGB-подсветка, интегрированная в верхнюю часть планки. Её можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей (ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и др.) для создания целостного визуального образа вашего компьютера.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными с процессором, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Для расширения объёма в будущем рекомендуется приобретать модуль с максимально схожими характеристиками, однако оптимальную совместимость и производительность гарантирует покупка готового заводского комплекта из двух или четырёх планок.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что высота модуля с радиатором не будет мешать установке крупного процессорного кулера в вашем корпусе. Помните, что для работы на частоте 3200 МГц через профиль XMP требуется его активация в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот модуль отлично подходит для создания стильной и производительной системы, но если ваша цель — максимальная многозадачность или профессиональный монтаж, стоит сразу рассмотреть комплект из двух планок для получения 16 ГБ в двухканальном режиме.
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