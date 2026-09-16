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Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)

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Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - фото 1
Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
  • Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - фото 1
  • Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)

Оперативная память Kingston — компактное решение для современных компьютеров. Низкопрофильная планка легко поместится даже в корпусах с ограниченным пространством, не мешая системе охлаждения. Объём 8 ГБ отлично подойдёт для повседневных задач и многозадачности. Быстрая частота 3200 МГц и пропускная способность 25600 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик программ. Поддержка стандарта DDR4 и рабочее напряжение всего 1.2 В делают модуль энергоэффективным и современным выбором для апгрейда.

Отзывы о товаре Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Kingston — компактное решение для современных компьютеров. Низкопрофильная планка легко поместится даже в корпусах с ограниченным пространством, не мешая системе охлаждения. Объём 8 ГБ отлично подойдёт для повседневных задач и многозадачности. Быстрая частота 3200 МГц и пропускная способность 25600 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик программ. Поддержка стандарта DDR4 и рабочее напряжение всего 1.2 В делают модуль энергоэффективным и современным выбором для апгрейда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - стоимость товара 7390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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