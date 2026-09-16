Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
В наличии
Код товара: 735317
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)
Оперативная память Kingston — компактное решение для современных компьютеров. Низкопрофильная планка легко поместится даже в корпусах с ограниченным пространством, не мешая системе охлаждения. Объём 8 ГБ отлично подойдёт для повседневных задач и многозадачности. Быстрая частота 3200 МГц и пропускная способность 25600 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик программ. Поддержка стандарта DDR4 и рабочее напряжение всего 1.2 В делают модуль энергоэффективным и современным выбором для апгрейда.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Оперативная память Kingston — компактное решение для современных компьютеров. Низкопрофильная планка легко поместится даже в корпусах с ограниченным пространством, не мешая системе охлаждения. Объём 8 ГБ отлично подойдёт для повседневных задач и многозадачности. Быстрая частота 3200 МГц и пропускная способность 25600 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик программ. Поддержка стандарта DDR4 и рабочее напряжение всего 1.2 В делают модуль энергоэффективным и современным выбором для апгрейда.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - стоимость товара 7390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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