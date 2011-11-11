Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16S11/8WP)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти отлично подойдет для апгрейда старого домашнего или офисного ПК на платформе с поддержкой DDR3. Это оптимальное решение, чтобы оживить систему, увеличив ее отзывчивость при работе с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Восьмигигабайтного объема достаточно для комфортной повседневной многозадачности, но для современных игр или работы с профессиональным ПО для монтажа и дизайна стоит рассматривать более емкие и быстрые комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR3. Поколение памяти является ключевым фактором совместимости, поскольку слоты на материнской плате для DDR3 физически несовместимы с более новыми DDR4 или DDR5. Планка выполнена в компактном форм-факторе SO-DIMM, что означает ее предназначение для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC) и некоторые моноблоки, но не в обычные десктопные материнские платы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ и стандартную эффективную частоту 1600 МГц. Такой частоты вполне достаточно для стабильной и плавной работы системы на процессорах прошлых поколений, обеспечивая прирост производительности по сравнению с более медленными модулями DDR3, например, на 1333 МГц. Прирост будет заметен в общей отзывчивости системы, уменьшении времени загрузки приложений и подкачке данных при переключении между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют 11-11-11 при стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В. Такая комбинация частоты и задержек является типичной для бюджетных модулей этого поколения и обеспечивает стабильную работу без ручных настроек. Данная планка не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она предназначена для работы на заявленных заводских характеристиках, что упрощает установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM для памяти DDR3. Важно перед покупкой точно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно DDR3, а не более новое поколение. Также стоит проверить, поддерживает ли конкретная материнская плата или чипсет установку модулей объемом 8 ГБ и работу на частоте 1600 МГц, иногда для этого может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это не является недостатком, так как для работы на штатных частотах DDR3 при стандартном напряжении пассивного охлаждения достаточно. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке в тесные корпуса ноутбуков или компактных систем, где важен каждый миллиметр свободного пространства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширение, крайне рекомендуется докупать максимально схожий по характеристикам (объем, частота, тайминги) модуль, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для обычных настольных материнских плат формата ATX или micro-ATX. Перед покупкой обязательно проверьте свободный слот в вашем ноутбуке и максимальный поддерживаемый объем памяти на одну планку. Этот модуль - оптимальный выбор для недорогого и простого апгрейда старого ноутбука до 8 или 16 ГБ (в паре с таким же модулем) для повседневных задач, но не для сборки производительного игрового или рабочего ПК с нуля.