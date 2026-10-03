Описание товара Память оперативная Kingston 32GB DDR5 (KVR56S46BD8-32)

Для кого и под какие задачи

Этот одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ предназначен для начального апгрейда или сборки настольного ПК для работы и комфортной многозадачности. Он станет отличным выбором для тех, кто работает с большими наборами данных, множеством вкладок в браузере, виртуальными машинами или средними по сложности проектами в графических и инженерных приложениях. В то же время, для современных игр, где критична высокая пропускная способность, более предпочтительным решением будет комплект из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных компьютеров, которая приходит на смену DDR4. Это означает значительный рост пропускной способности и эффективности, а также работу на более низком напряжении. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модуль предназначен для установки исключительно в материнские платы для настольных ПК с соответствующими слотами под DDR5; он не подойдет для ноутбуков или старых плат, рассчитанных на DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что с большим запасом перекрывает потребности большинства офисных, домашних и многих профессиональных задач. Его эффективная частота составляет 5600 МГц, что является хорошим базовым уровнем для платформы DDR5. Такая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, отзывчивость системы при работе с тяжелыми программами и плавность в ряде игр.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным показателем для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц и отражает её латентность. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Для автоматической настройки на заявленную частоту модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет легко активировать профиль разгона в BIOS совместимой материнской платы без необходимости ручного ввода параметров.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го, 13-го и более новых поколений, а также с платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для стандарта DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Поддержка частоты 5600 МГц гарантируется при использовании соответствующего профиля XMP/EXPO и корректных настройках BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston выполнена в компактном низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это обеспечивает гарантированную совместимость с любыми системами охлаждения процессора, включая крупные башенные кулеры, и делает модуль идеальным кандидатом для сборок в малых корпусах. Отсутствие подсветки ориентирует этот продукт на пользователей, ценящих функциональность, надежность и чистый внешний вид системного блока без излишней декоративности.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров и материнских плат, поддерживающих двухканальный режим, рекомендуется приобретать память парными комплектами. Установка одной планки означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает пропускную способность. В будущем вы можете докупить аналогичный модуль для выхода на двухканальный режим и увеличения общего объема до 64 ГБ, однако для максимальной стабильности предпочтительнее изначально использовать память из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является необходимость строгого соответствия платформы: модуль DDR5 не работает в слотах DDR4 и наоборот. Даже при поддержке XMP выход на заявленные 5600 МГц не является абсолютно гарантированным на всех материнских платах базового уровня, поэтому стоит свериться со списком совместимости (QVL) вашей платы. Этот модуль оптимально подойдет для создания рабочей станции или мощного домашнего ПК с прицелом на дальнейшее расширение, но геймерам, собирающим систему с нуля, стоит сразу рассмотреть комплект из двух планок для мгновенного получения преимуществ двухканального режима.